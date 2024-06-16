Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали

Раненые скончались до приезда скорой

16 июня 2024, 16:55, ИА Амител

Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash

Террористы, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, трое захватчиков были ранены, но скончались до приезда врачей.

Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты. Спецслужбам предстоит выяснить, как удалось совершить захват заложников.

Ранее сообщалось, что сотрудники СИЗО спасены.