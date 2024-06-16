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Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали

Раненые скончались до приезда скорой

16 июня 2024, 16:55, ИА Амител

Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash
Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash

Террористы, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, трое захватчиков были ранены, но скончались до приезда врачей.

Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты. Спецслужбам предстоит выяснить, как удалось совершить захват заложников.

Ранее сообщалось, что сотрудники СИЗО спасены

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

18:12:09 16-06-2024

А почему скорой не было рядом? Ведь могли же пострадать и невинные люди!

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Гость

19:16:01 16-06-2024

Гость (18:12:09 16-06-2024) А почему скорой не было рядом? Ведь могли же пострадать и не... Люди тут не пострадали.

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Гость

20:02:36 16-06-2024

Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты.-тут вопросы к режимному и оперативному отделам возникают. Откуда у осужденных по террористическим статьям телефоны? Видать контроля за ними не было.

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Гость

20:34:32 16-06-2024

Гость (20:02:36 16-06-2024) Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи из... Начальник СИЗО, подполковник внутренней службы Мусаев Андрей Равильевич, заместитель начальника этого ростовского СИЗО, подполковник внутренней службы Джамал Набиев. Еще вопросы есть?

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Гость

21:52:50 16-06-2024

Здесь ликвидация должна быть ТОТАЛЬНОЙ. И тех, кто ДО, и тех, кто ПОСЛЕ.

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Гость

21:53:47 16-06-2024

Вопрос - за какие заслуги у "доблестных" полицейских погоны, звания, льготы - вот за это?

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