Террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали
Раненые скончались до приезда скорой
16 июня 2024, 16:55, ИА Амител
Террористы, участвовавшие в захвате / Фото: Mash
Террористы, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы. Об этом сообщает Shot.
По информации телеграм-канала, трое захватчиков были ранены, но скончались до приезда врачей.
Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты. Спецслужбам предстоит выяснить, как удалось совершить захват заложников.
Ранее сообщалось, что сотрудники СИЗО спасены.
18:12:09 16-06-2024
А почему скорой не было рядом? Ведь могли же пострадать и невинные люди!
19:16:01 16-06-2024
Гость (18:12:09 16-06-2024) А почему скорой не было рядом? Ведь могли же пострадать и не... Люди тут не пострадали.
20:02:36 16-06-2024
Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты.-тут вопросы к режимному и оперативному отделам возникают. Откуда у осужденных по террористическим статьям телефоны? Видать контроля за ними не было.
20:34:32 16-06-2024
Гость (20:02:36 16-06-2024) Отмечается ,что телефоны террористов и все их личные вещи из... Начальник СИЗО, подполковник внутренней службы Мусаев Андрей Равильевич, заместитель начальника этого ростовского СИЗО, подполковник внутренней службы Джамал Набиев. Еще вопросы есть?
21:52:50 16-06-2024
Здесь ликвидация должна быть ТОТАЛЬНОЙ. И тех, кто ДО, и тех, кто ПОСЛЕ.
21:53:47 16-06-2024
Вопрос - за какие заслуги у "доблестных" полицейских погоны, звания, льготы - вот за это?