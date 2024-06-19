РИА: убивший 12-летнюю девочку в Кузбассе ушел из колонии на СВО и попал в плен

После его вернули по обмену, однако как он попал в Топки — неизвестно

19 июня 2024, 22:00, ИА Амител

Место, где нашли тело ребенка / Фото: Mash Siberia

Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся [в воинскую часть] по обмену)", – рассказал собеседник агентства.

Он не уточнил, каким образом подозреваемый попал в Топки. Источник не исключает, что он мог дезертировать из части или приехать в город во время отпуска.

Напомним, что тело 12-летней школьницы со следами насильственной смерти обнаружили в колодце на территории заброшенного здания в городе Топки. Задержан 49-летний мужчина. Известно, что в 2018 году он убил другую женщину.