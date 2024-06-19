РИА: убивший 12-летнюю девочку в Кузбассе ушел из колонии на СВО и попал в плен
После его вернули по обмену, однако как он попал в Топки — неизвестно
19 июня 2024, 22:00, ИА Амител
Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся [в воинскую часть] по обмену)", – рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил, каким образом подозреваемый попал в Топки. Источник не исключает, что он мог дезертировать из части или приехать в город во время отпуска.
Напомним, что тело 12-летней школьницы со следами насильственной смерти обнаружили в колодце на территории заброшенного здания в городе Топки. Задержан 49-летний мужчина. Известно, что в 2018 году он убил другую женщину.
23:03:09 19-06-2024
Как такое допускается? По тяжким и особо тяжким преступлениям никак не должны уходить из колоний таким образом!
00:27:32 20-06-2024
Гость (23:03:09 19-06-2024) Как такое допускается? По тяжким и особо тяжким преступлени... когда нет советской власти.
01:29:27 20-06-2024
Гость (23:03:09 19-06-2024) Как такое допускается? По тяжким и особо тяжким преступлени...
Так такие в основном и шли воевать. Вчера маньяка-людоеда, вернувшегося со СВО, опять арестовали. Теперь уже за распространение наркотиков.
23:36:46 19-06-2024
Раз попал в плен , значит не выполнил долг ( в его конкретном случае ), значит нужно было вернуть в колонию , и только так. Ну а теперь на пожизненное без всяких условий .Девочку очень жаль .
06:43:05 20-06-2024
какая-то дикость: выпускать убийц, да ещё на СВО.Он мог бы своих убивать.
07:48:40 20-06-2024
он мог дезертировать из части --- для таких заградотряды нужны, советская власть в этом разбиралась
10:08:53 20-06-2024
Что, не смешно? Это Россия!
10:49:56 20-06-2024
непонятно каким образом попал в плен и что делал в плену - это уже означает что он должен был минимум полгода сидеть в военной тюрьме и проверяться всеми возможными способами а не разгуливать
и второе как он оказался в глубоком тылу??? дезертировал и мародерствовал и вот это не гражданский суд а возвращение обратно в зону боевых действий и полевой суд - 100% расстрел за бруствером. Это военные преступления и МВД должно было только передать его особистам
11:17:49 20-06-2024
Если за тяжкие и особо тяжкие отпускают из зоны для службы в зоне СВО, то это по смыслу штрафной батальон? Почему население не знает на каких условиях преступников освобождают от исполнения наказания и вручают оружие? В штрафном батальоне во времена ВОВ выживали единицы, потому что они сражались на самых опасных направлениях и действительно кровью искупали свою вину, хотя виноваты в основном были по политическим статьям и многих потом реабилитировали. Сейчас на СВО отправляют преступников, дают им оружие, они возвращаются и продолжают грабить, убивать, насиловать, но теперь у них льготы, которые оплачивают из карманов налогоплательщиков. Не понятно...