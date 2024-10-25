Риелтор рассказал, кто берет квартиры в ипотеку с огромным процентом
Чаще всего такие люди рассчитывают на досрочное погашение
25 октября 2024, 08:31, ИА Амител
В настоящее время большинство людей, которые берут ипотеку под высокие проценты, сначала продают свою недвижимость, а затем приобретают более просторное жилье. Об этом рассказал Андрей Банников, глава Гильдии риелторов Москвы, в интервью изданию aif.ru.
По словам эксперта, люди, которые берут ипотеку под высокие проценты, обычно планируют либо быстро погасить кредит, либо дождаться возможности рефинансирования, когда ставка снизится через несколько лет. Как правило, сумма ипотечного кредита в таких случаях не превышает 5 миллионов рублей.
Также специалист прокомментировал решение одного из российских банков увеличить ставку по ипотеке почти до 25%.
"Решение о повышении ставки не повлияет на планы потенциальных заемщиков, которые могут оформить такой кредит сейчас. Объемы продаж останутся примерно на прежнем уровне", – отметил собеседник aif.ru.
Банников также добавил, что снижение цен на вторичное жилье возможно только при условии значительного ухудшения экономической ситуации.
08:40:56 25-10-2024
дождаться возможности рефинансирования, когда ставка снизится через несколько лет --- оптимисты
09:15:29 25-10-2024
Берем сегодня 5 млн. руб у банка - ежемесячный платёж 105 000 руб/мес. + страховки и т.д. Переплаты колоссальные. При таком раскладе нужно остановиться на аренде, Первоначальный взнос на депозит, выждать пару лет и снова вернуться к этому вопросу. Упадёт спрос, "отрезвит" многих "инвесторов", кто купил для перепродажи, короче рынок всё выправит.
10:02:32 25-10-2024
Барнаульский (09:15:29 25-10-2024) Берем сегодня 5 млн. руб у банка - ежемесячный платёж 105 00... Инвесторы как покупали, так и будут впредь. А для себя люди не смогут приобрести, соответственно,не станут планировать детей. Политика государства?
11:53:30 25-10-2024
Гость (10:02:32 25-10-2024) Инвесторы как покупали, так и будут впредь. А для себя люди ... А что будут делать инвесторы с этими квартирами? Мне реально интересно - перепродать дороже при постоянно падающий покупательной способности населения - это вряд ли. Собственно, вы о том в своем посте и написали - люди покупать не будут. Сдавать - так ремонт в той квартире после квартирантов сожрет всю прибыль. Если не сдавать, платить за нее коммуналку, пусть и по минимуму, все равно придется. Это реально выгодно - вкладывать деньги в квартиры?
12:55:58 25-10-2024
Гость (11:53:30 25-10-2024) А что будут делать инвесторы с этими квартирами? Мне реально... Проще сделать ремонт и сдавать в найм. Инвестиции отобьются через год, на второй начинаешь получать маржу. И это если делать норм ремонт, а не косметику. Квартира в цене не потеряет, только увеличится. Ну не автомобиль же покупать или ювелирные изделия. За последние три года ценник на квартиры вырос вдвое. Сдача в аренду прибавила до 80%.
13:16:03 25-10-2024
Гость (12:55:58 25-10-2024) Проще сделать ремонт и сдавать в найм. Инвестиции отобьются ... Какие инвестиции? В ремонт? Ну не отобьете же вы стоимость квартиры за год. Да и стоимость приличного ремонта тоже. Не за сотку в месяц же вы эту квартиру сдавать будете, а приличный ремонт, да с мебелью и техникой - это ой. Но спорить не буду, квартиры не сдаю) Просто мне кажется, сейчас куда ни вкладывай - везде белый и пушистый.
14:53:52 25-10-2024
Гость (11:53:30 25-10-2024) А что будут делать инвесторы с этими квартирами? Мне реально... Я тебя наверное удивлю но в моем городе достаточно молодых людей покупающих квартиры за наличку , честно я и сам купил на днях себе жилье, без ипотек, и я не и не инвестор, и это не Москва, про Москву и речи нет, там все и так понятно.
11:02:05 25-10-2024
Барнаульский (09:15:29 25-10-2024) Берем сегодня 5 млн. руб у банка - ежемесячный платёж 105 00... Через пару лет цены удивят очередным ростом), потом нужно будет еще подождать пару лет) и т.д.
09:49:02 25-10-2024
Долго ждать придется значимого снижения, быстрее состарятся заемщики. Но если их не останавливает текущая высокая ставка по ипотеке, Эльвира Сахипзадовна сегодня как раз подкинет еще. Следите за новостями от ЦБ РФ к вечеру
10:09:05 25-10-2024
Берут те , кого обработали оранжевые штаны, наобещав с три короба.
10:37:50 25-10-2024
Политика государства это нажиться на людях. Они введут сюда тонны мигрантов и демография их не интересует. Они только говорят что хотят улучшить демографию
11:02:56 25-10-2024
25% это берешь 3 миллиона а отдаешь через год 4 миллиона
лавочку эту когда закроют????
11:35:36 25-10-2024
Гость (11:02:56 25-10-2024) 25% это берешь 3 миллиона а отдаешь через год 4 миллиона... вот если бы это было в вашу сторону - реакция была бы другая, да?
12:04:00 25-10-2024
Мусик (11:35:36 25-10-2024) вот если бы это было в вашу сторону - реакция была бы другая... Банкам тупо прибыль, миллиард туда, миллиард сюда... А у людей жизнь одна, годы идут, многие не могут позволить себе детей из-за того, что для нового человечка элементарно нет места...
11:28:05 25-10-2024
Для семьи, которая хочет улучшить условия, продать свою квартиру и купить побольше с использованием кредита, теперь вариантов нет. По версии Набиуллиной, при высокой кредитной ставке квартиры должны подешеветь. Твоя квартира станет дешевле, продашь по низкой цене и при большом кредитном проценте не сможешь купить новую. Такие перспективы.
12:41:05 25-10-2024
Гость (11:28:05 25-10-2024) Для семьи, которая хочет улучшить условия, продать свою квар... А молодым и продавать нечего, они только начинают жить.
14:08:58 25-10-2024
Дети это такое дело, что на пенсию НЕ отложить. Нет жилья - нет детей. Работать на трех работах за 35-50 т.р. то же ни кто не станет, держите карман ширее, дудки дураков уже нет. Мигрантов на оборонный завод не загонишь, они на рынок и в курьеры бегут, да и уровень образования не позволит их вовлечь в производственный процесс. Алигархия в России помрёт раньше, чем рабочий класс. Люди научились жить без государства и капиталистов. Этому мы учим наших детей, живи и наслаждайся жизнью, работай меньше, отдыхай больше. Деньги придут сами. Если бы деньги платили за тяжелую работу, то самыми богатыми были бы ломовые лошади. А квартиры нам в наследство перейдут от бабушек и их дачки и дома и прочие блага - наследие советской власти. Поживем и подождём. Жизнь прекрасна и удивительная.