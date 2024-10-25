Риелтор рассказал, кто берет квартиры в ипотеку с огромным процентом

Чаще всего такие люди рассчитывают на досрочное погашение

25 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Строящийся дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/46310

В настоящее время большинство людей, которые берут ипотеку под высокие проценты, сначала продают свою недвижимость, а затем приобретают более просторное жилье. Об этом рассказал Андрей Банников, глава Гильдии риелторов Москвы, в интервью изданию aif.ru.

По словам эксперта, люди, которые берут ипотеку под высокие проценты, обычно планируют либо быстро погасить кредит, либо дождаться возможности рефинансирования, когда ставка снизится через несколько лет. Как правило, сумма ипотечного кредита в таких случаях не превышает 5 миллионов рублей.

Также специалист прокомментировал решение одного из российских банков увеличить ставку по ипотеке почти до 25%.

"Решение о повышении ставки не повлияет на планы потенциальных заемщиков, которые могут оформить такой кредит сейчас. Объемы продаж останутся примерно на прежнем уровне", – отметил собеседник aif.ru.

Банников также добавил, что снижение цен на вторичное жилье возможно только при условии значительного ухудшения экономической ситуации.