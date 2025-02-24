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Риелтор рассказала, как купить квартиру и два года не платить за нее

Суть в необычных системах рассрочки, которые предлагают застройщики на фоне недоступности ипотеки

24 февраля 2025, 17:33, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Для повышения привлекательности жилья в новостройках застройщики стали предлагать интересные системы рассрочки. Как сообщает RostovGazeta, одно из таких предложений позволяет два года не платить за квартиру.

Риелтор отметила, что ипотеку при нынешней ставке позволить себе может далеко не каждый. Большинство отложили покупку жилья на дальнейшую перспективу, продолжая снимать квартиру. Это привело к повышению спроса на аренду. Однако застройщики стали предлагать новые способы покупки жилья.

"Например, сегодня одно из таких предложений заключается в покупке квартиры при первоначальном взносе 20%. То есть человек вносит эту сумму, а потом два года может не вносить плату или платить по 26 рублей в месяц", – уточняет эксперт.

недвижимость ипотека

Комментарии 6

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Гость

17:53:51 24-02-2025

То есть себестоимость квартир 20%. Будем знать.

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Гость

18:42:47 24-02-2025

Гость (17:53:51 24-02-2025) То есть себестоимость квартир 20%. Будем знать....
Скорее стоимость квартир 20%, а себестоимость ещё ниже.

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20:30:09 24-02-2025

Гость (17:53:51 24-02-2025) То есть себестоимость квартир 20%. Будем знать.... ага за 26к в месяц

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гость

21:16:50 24-02-2025

Не совсем так.

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Олег

02:08:39 25-02-2025

Если резиночку оттянуть, то сильнее чпокнет - и хорошо. Меня иной вопрос интересует кто должен помереть чтоб вообще не платить. Специальную вольную операцию надо, ибо капитализм!

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Гость

22:43:44 25-02-2025

2 года не платить , потом в рабстве ипотечном быть всю оставшуюся жизнь

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