Риелтор рассказала, как купить квартиру и два года не платить за нее

Суть в необычных системах рассрочки, которые предлагают застройщики на фоне недоступности ипотеки

24 февраля 2025, 17:33, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Для повышения привлекательности жилья в новостройках застройщики стали предлагать интересные системы рассрочки. Как сообщает RostovGazeta, одно из таких предложений позволяет два года не платить за квартиру.

Риелтор отметила, что ипотеку при нынешней ставке позволить себе может далеко не каждый. Большинство отложили покупку жилья на дальнейшую перспективу, продолжая снимать квартиру. Это привело к повышению спроса на аренду. Однако застройщики стали предлагать новые способы покупки жилья.