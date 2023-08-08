Риелторы предложили компенсировать траты на аренду жилья семьям

Эта инициатива, по мнению авторов, поможет в решении демографической проблемы

08 августа 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Крупные риелторские компании обратились в правительство России с предложением субсидировать семьям часть затрат на аренду жилья. Об этом сообщают "Известия".

Компенсацию предлагают выдавать в формате возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения налоговой ставки для семей.

Авторы инициативы уверены в том, что ее реализация поможет в решении демографической проблемы.

Представители Народного фронта отметили, что благодаря такой компенсации молодые семьи раньше смогут съехать от родителей.