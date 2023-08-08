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Риелторы предложили компенсировать траты на аренду жилья семьям

Эта инициатива, по мнению авторов, поможет в решении демографической проблемы

08 августа 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Крупные риелторские компании обратились в правительство России с предложением субсидировать семьям часть затрат на аренду жилья. Об этом сообщают "Известия".

Компенсацию предлагают выдавать в формате возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения налоговой ставки для семей.

Авторы инициативы уверены в том, что ее реализация поможет в решении демографической проблемы.

Представители Народного фронта отметили, что благодаря такой компенсации молодые семьи раньше смогут съехать от родителей.

недвижимость

Комментарии 5

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Гость

11:31:02 08-08-2023

Риелторы озаботились демографической проблемой...))) Хороший анекдот.

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гость

11:45:20 08-08-2023

так из края быстрее поедут, если им аренду квартиры в благополочном регионе субсидировать будут

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Гость

12:19:53 08-08-2023

а если все равно не родят??

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Гость

12:39:11 08-08-2023

Гость (12:19:53 08-08-2023) а если все равно не родят??... Ну вы же понимаете, что демографическая проблема лишь предлог. Причина в том, что за каждую сделку рэкетиры, (ой, риэлторы) имеют мзду немерянную, и чем меньше сделок, тем меньше мзды. А у семей уже денег на сделки нету, все на продукты уходит.

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Гость

13:36:57 08-08-2023

Риэлторский абсурд!!!!!!!!!!!!!!! кто-то кем-то прикрывается снова!

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