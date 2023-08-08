Риелторы предложили компенсировать траты на аренду жилья семьям
Эта инициатива, по мнению авторов, поможет в решении демографической проблемы
08 августа 2023, 10:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Крупные риелторские компании обратились в правительство России с предложением субсидировать семьям часть затрат на аренду жилья. Об этом сообщают "Известия".
Компенсацию предлагают выдавать в формате возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения налоговой ставки для семей.
Авторы инициативы уверены в том, что ее реализация поможет в решении демографической проблемы.
Представители Народного фронта отметили, что благодаря такой компенсации молодые семьи раньше смогут съехать от родителей.
11:31:02 08-08-2023
Риелторы озаботились демографической проблемой...))) Хороший анекдот.
11:45:20 08-08-2023
так из края быстрее поедут, если им аренду квартиры в благополочном регионе субсидировать будут
12:19:53 08-08-2023
а если все равно не родят??
12:39:11 08-08-2023
Гость (12:19:53 08-08-2023) а если все равно не родят??... Ну вы же понимаете, что демографическая проблема лишь предлог. Причина в том, что за каждую сделку рэкетиры, (ой, риэлторы) имеют мзду немерянную, и чем меньше сделок, тем меньше мзды. А у семей уже денег на сделки нету, все на продукты уходит.
13:36:57 08-08-2023
Риэлторский абсурд!!!!!!!!!!!!!!! кто-то кем-то прикрывается снова!