"Рискнула и вышла из зоны комфорта". Интервью с участницей "Мисс Офис" из Барнаула

Наталья Карпова победила в онлайн-голосовании "Мисс Офис" и пообщалась с Вячеславом Кондаковым

20 августа 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков

Наталья Карпова на конкурсе "Мисс Офис"/Фото: Юлия Яковлева

В Барнауле 3 августа прошел кастинг на международный конкурс красоты "Мисс Офис – 2024". Участие в нем приняли более двух десятков офисных сотрудниц в возрасте от 20 до 35 лет. В полуфинал конкурса красоты пробились только три жительницы краевой столицы: Ольга Петренко, Алина Кривик и Елизавета Вешнякова. А в специальной номинации от amic.ru по итогам онлайн-голосования победила Наталья Карпова – за нее отдали 432 голоса. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков, который был членом жюри, узнал у Натальи, как она решилась участвовать в конкурсе. Кстати, себя девушка считает очень целеустремленным человеком: ради победы в онлайн-голосовании привлекла всех своих знакомых. А еще Наталья Карпова объяснила, почему уволилась из школы и как устроилась работать в полицию. Но и там не осталась работать.

"Меня поддержал муж, а сын сказал: "Мама, ты у меня самая красивая"

- Как решилась принять участие в конкурсе красоты?

- В детстве участвовала в конкурсах красоты, особенно во время отдыха в детских лагерях. Однако добиться победы, к сожалению, не удавалось. Когда же работала вожатой, то занимала первые места. Я очень люблю выигрывать, особенно когда вижу свой потенциал. На конкурс "Мисс Офис" попала случайно: увидела рекламу в социальных сетях. Мне стало интересно, что же это за конкурс. Оказалось, что совсем нестандартный, не важно было, какой у девушки рост или объем талии. В итоге заполнила анкету и меня пригласили на кастинг. Я очень много работаю и не уделяю большого внимания своему саморазвитию. Скоро мне исполнится 35 лет, поэтому хватаюсь за каждую возможность попробовать что-то новое. Рискнула и вышла из зоны комфорта.

- Как готовилась к конкурсу?

- На все ушло около десяти дней. В основном придумывала текст для "визитки" , а также с профессиональным хореографом ставили танец для домашнего задания. Очень много репетировала дома. Моя семья - первые зрители, увидевшие танец. Вообще сильно переживала перед конкурсом. Когда на сайте amic.ru шло голосование, то под моим фото неизвестные писали всякие гадости. Это очень сильно меня расстроило, хотя привыкла в жизни слышать как позитивные, так и негативные отзывы о себе. Меня поддержал муж, а сын сказал: "Мама, ты у меня самая красивая".

- Не все девушки любят, чтобы их внешность кто-то оценивал. Ты не боялась услышишь от членов жюри негативные комментарии?

- Нет, я была уверена в себе. Мне было интересно узнать о других девушках - моих конкурентках. Оказалось, что все они очень добродушные, искренние. Все поддерживали друг друга. Многим из участниц, как и мне, было уже больше 30 лет. Им было нечего терять. Для меня "Мисс Офис" – первый и, возможно, последний конкурс красоты в жизни. В целом результатом я очень довольна. Конечно, хотелось бы победить в конкурсе, но желания отправиться на финал в Москву не было. Больше рада, что заняла первое место в онлайн-голосовании. Я очень общительный человек, у меня много друзей и знакомых, которые поддержали меня. Во время голосования во мне проснулся спортивный азарт, я приложила все усилия, чтобы быть первой.

- Чему тебя научил конкурс?

- Самодисциплине. Я еще раз поняла, что способна на многое, если не бояться рисковать. Только к 35 годам осознала, что всегда нужно верить в себя. Такие конкурсы проводят для взрослых женщин, а не для тех, у кого еще вся жизнь впереди. Так появляется возможность попробовать что-то новое. В целом участвовать в конкурсе красоты мне понравилось, и если будет возможность, в будущем я снова подам заявку. "Мисс Офис" научил меня быть более уверенной в себе.

"В школе мне платили очень маленькую зарплату, на нее прожить было очень сложно"

- Ты работаешь помощником руководителя в компании "Роснефть". А чем ты конкретно занимаешься?

- Я – простой офисный сотрудник. На этой должности работаю всего несколько месяцев, но она мне нравится. Ходить на работу, как на каторгу, не для меня.

- До этого ты работала в полиции. Почему уволилась?

- По образованию я учитель, много лет проработала в школе в селе Шипуново, хотя сама родом из Первомайского района. В школе мне платили очень маленькую зарплату, на нее прожить было очень сложно. Работала на двух ставках и, устав от безденежья, решила уволиться. Не только я одна, но и другие учителя. Выбор был небольшим: либо пойти трудиться на зону (в Шипуново есть две колонии для женщин — прим.ред.), или в полицию. Я выбрала второй вариант. В полиции отслужила около 4,5 лет, работала с людьми, которые вышли на свободу из колонии и становились на учет. Многие из них, кстати, голосовали за меня, поддерживали во время подготовки к конкурсу. Муж служит в полиции, и мы переехали из Шипуново в Барнаул. Работа в МВД мне очень нравилась, но нагрузка была настолько большой, что времени ни на себя, ни на семью не оставалось. Произошло эмоциональное выгорание. Сейчас же у меня четкий график, хороший заработок и самое главное – больше времени на себя и близких.

- Чем увлекаешься? Есть хобби, которое приносит тебе удовольствие?

- Танцы! Ими я увлекаюсь с детства. Именно они и семья – источник моего вдохновения. С осени прошлого года записалась в тренажерный зал. Заниматься спортом мне нравится. Еще одно увлечение – катание на сноуборде. С семьей хотя бы раз в год выбираемся отдохнуть в Шерегеш. Это дорогое удовольствие, но оно того стоит. В этом году ставлю цель съездить покататься на сноуборде хотя бы два-три раза. Там такая шикарная атмосфера, которая позволяет мне отвлечься от работы. Как будто заново родилась. А еще полюбила ходить в баню. Стараюсь делать это не реже чем раз в неделю.

- Ты почти всю жизнь прожила в селе. Деревенские девушки отличаются от городских?

- Они более целеустремленные и трудолюбивые. Добиться чего-то, живя в небольшом селе, намного сложнее, чем в крупном мегаполисе.

- У тебя есть идеал красоты?

- Я за нетипичную внешность. Мой идеал – актриса Джулия Робертс, когда она снималась в таких фильмах, как "Красотка", "Улыбка Моны Лизы" и "Эрин Брокович". В последней картине ее героиня-юрист очень близка мне по духу. Я, как и она, добивалась всего сама. Что касается мужчин, то тут все сложно. Мне не 20 лет, чтобы мечтать о каких-то молодых накачанных красавцах. Девушкам за 30 лет, как мне, ближе по поведению персонаж Роберта Дауни-младшего из франшизы о Железном человеке: умный, красивый и способен пожертвовать собой.

"У меня волшебный сын, поэтому сделаю все, чтобы его мечты исполнились"

- По знаку зодиаку ты – скорпион. Веришь ли, что это могло повлиять на твой характер?

- Да. Я вообще могу немного пообщаться с человеком и с точностью определить, кто он по знаку зодиака. Скорпионы – ядовитые, яркие и целеустремленные. При этом представители этого знака зодиака могут быть одновременно грустными и мечтательными. Скорпионы могут ладить со всеми. Даже с овнами. Мой папа как раз представитель этого знака зодиака, в детстве мы с ним много ругались, спорили по пустякам. Тогда и решила, что не хочу выходить за мужа, который был бы овном по знаку зодиака. И что вы думаете? В итоге это и произошло. Мы понимаем друг друга с полуслова, не спорим и любим друг друга.

- Ты несколько раз сказала о том, что к 35 годам стала иначе относиться к своей жизни. Почему это произошло?

- Не у всех женщин так. В детстве не всем я нравилась. С этой мыслью трудно было стопроцентно принимать себя. Всегда была уверенна, что я – классная. С каждым годом чувствую себя лучше и лучше. В том числе и внешне. Мне кажется, что как сейчас, я никогда себе еще не нравилась.

- У тебя есть мечта?

- Очень философский вопрос. Наверное, побывать в Барселоне и Новой Зеландии. У меня волшебный сын, поэтому сделаю все, чтобы его мечты исполнились. Сейчас он хочет стать пилотом. А в целом хочу, чтобы у близких всегда все было хорошо. Ничего нет главнее этого в жизни.