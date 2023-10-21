Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с убийством сына

Cлова соболезнования прислали из-за рубежа и многие другие известные кинодеятели

21 октября 2023, 13:09, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал Jimmy Kimmel Live

Звезда "Крестного отца 2" и "Славных парней" Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю групп "Парк Горького" и "Цветы" Стасу Намину в связи с убийством его 30-летнего сына Артема Микояна.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина, Артем Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за рубежом, а также работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда. С Де Ниро Микоян, в частности, связан тем, что после обучения на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете он проходил практику в его компании "Требеко".

Слова соболезнования также прислали и другие известные кинодеятели, в том числе и кинорежиссер-документалист Джим Браун.

Напомним, тела 30-летнего Артема Микояна и его 85-летней бабушки Полины Ткаченко обнаружили утром 19 октября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. По подозрению задержали сына бывшей жены Намина Романа Новикова, он уже признался в преступлении. В пресс-службе Центра Стаса Намина агентству ТАСС сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и употреблению наркотиков" и не был усыновлен музыкантом, а его фамилию взял самовольно.