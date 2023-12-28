Робот напал на сотрудника завода Tesla
Инженер получил открытую травму руки
28 декабря 2023, 11:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Робот атаковал инженера на гигафабрике Tesla в Техасе, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет, направленный в округ Трэвис и федеральные регулирующие органы.
В 2021 году механизм для обработки алюминиевых деталей схватил сотрудника, когда тот настраивал ПО отключенных роботов. Сначала манипулятор прижал человека к полу, а затем якобы вонзил в его спину и руку стальные "когти".
В итоге потерпевший упал в желоб для сбора лома, оставив за собой кровавый след. Остановил "нападение" другой сотрудник, нажавший на кнопку аварийной остановки.
Пострадавший выжил, он получил открытую травму левой руки.
11:31:51 28-12-2023
Киборг убийца. Восстание машин.
11:50:25 28-12-2023
Началось! Самое время приобрести собаку, плащ и ствол!
15:08:51 28-12-2023
Гость (11:50:25 28-12-2023) Началось! Самое время приобрести собаку, плащ и ствол!... забыл ещё! родить будущего предводителя движения сопротивления роботам!..
11:50:58 28-12-2023
Робот хотел заставить человека прочитать капчу
12:01:02 28-12-2023
восстание машин?
12:19:53 28-12-2023
мн парочку таких киборгов пожалуйста))))) а лучше три)))
12:21:30 28-12-2023
Терминатор хотел грохнуть Кайла Риза все таки...
12:48:03 28-12-2023
Bender Rodriguez. Убить всех человеков!
12:53:24 28-12-2023
Он захотел куртку и мотоцикл?
13:00:02 28-12-2023
может сотрудник забыл поздоровается?
13:02:04 28-12-2023
Фэйк?
13:23:39 28-12-2023
Что-то долго скрывали... с 2021
14:29:23 28-12-2023
no name (13:23:39 28-12-2023) Что-то долго скрывали... с 2021... Не скрывал никто, этой новость уже публиковалась два года назад. Просто Daily Mail её зачем-то повторила (может отчёт официальный вышел), а за ней и все наши СМИ.
18:11:40 28-12-2023
Мне нужна твоя одежка, ботинки и мотоцикл. А не то сломаю руку, сломаю руку, сломаю руку, руку, ру, ру, ру, р, .................... [системная ошибка\перезагрузка системы]