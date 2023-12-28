НОВОСТИПроисшествия

Робот напал на сотрудника завода Tesla

Инженер получил открытую травму руки

28 декабря 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Робот атаковал инженера на гигафабрике Tesla в Техасе, пишет Daily Mail со ссылкой на отчет, направленный в округ Трэвис и федеральные регулирующие органы.

В 2021 году механизм для обработки алюминиевых деталей схватил сотрудника, когда тот настраивал ПО отключенных роботов. Сначала манипулятор прижал человека к полу, а затем якобы вонзил в его спину и руку стальные "когти".

В итоге потерпевший упал в желоб для сбора лома, оставив за собой кровавый след. Остановил "нападение" другой сотрудник, нажавший на кнопку аварийной остановки.

Пострадавший выжил, он получил открытую травму левой руки.

США Происшествия

Комментарии 14

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Гость

11:31:51 28-12-2023

Киборг убийца. Восстание машин.

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Гость

11:50:25 28-12-2023

Началось! Самое время приобрести собаку, плащ и ствол!

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Гость

15:08:51 28-12-2023

Гость (11:50:25 28-12-2023) Началось! Самое время приобрести собаку, плащ и ствол!... забыл ещё! родить будущего предводителя движения сопротивления роботам!..

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Гость

11:50:58 28-12-2023

Робот хотел заставить человека прочитать капчу

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Гость

12:01:02 28-12-2023

восстание машин?

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гость

12:19:53 28-12-2023

мн парочку таких киборгов пожалуйста))))) а лучше три)))

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Гена

12:21:30 28-12-2023

Терминатор хотел грохнуть Кайла Риза все таки...

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Гость

12:48:03 28-12-2023

Bender Rodriguez. Убить всех человеков!

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Гость

12:53:24 28-12-2023

Он захотел куртку и мотоцикл?

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Гость

13:00:02 28-12-2023

может сотрудник забыл поздоровается?

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Гость

13:02:04 28-12-2023

Фэйк?

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no name

13:23:39 28-12-2023

Что-то долго скрывали... с 2021

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ть

14:29:23 28-12-2023

no name (13:23:39 28-12-2023) Что-то долго скрывали... с 2021... Не скрывал никто, этой новость уже публиковалась два года назад. Просто Daily Mail её зачем-то повторила (может отчёт официальный вышел), а за ней и все наши СМИ.

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Т-800

18:11:40 28-12-2023

Мне нужна твоя одежка, ботинки и мотоцикл. А не то сломаю руку, сломаю руку, сломаю руку, руку, ру, ру, ру, р, .................... [системная ошибка\перезагрузка системы]

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