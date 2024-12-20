Родился первый в истории ребенок, зачатый вне женского организма

Ребенок родился с помощью лабораторной яйцеклетки

20 декабря 2024, 23:28, ИА Амител

Младенец / Фото: pxhere.com/ru/photo/1344990

Американская биотехнологическая компания Gameto объявила о первом в мире рождении ребенка, зачатого с использованием яйцеклетки, созревшей вне женского организма. Об этом сообщает "Газета.ru".

Этот стало возможным благодаря технологии Fertilo, разработанной компанией, сообщается на ее сайте. Ребенок появился на свет в клинике Санта-Исабель в Лиме, столице Перу.

Технология Fertilo использует созданные в лаборатории клетки яичников, которые воспроизводят естественный процесс созревания яйцеклеток. Это позволяет сократить количество гормональных инъекций, необходимых при стандартной процедуре ЭКО, на 80%, а продолжительность всех процедур – до трех дней.

В Gameto подчеркнули, что это первый успешный пример применения плюрипотентных стволовых клеток в процессе воспроизводства.

"Эти клетки могут превращаться практически в любые ткани организма, за исключением внезародышевых органов, таких как плацента", – рассказали в компании.

Компания уверена, что возможность созревания яйцеклеток вне организма и снижение необходимости гормональной стимуляции значительно облегчает процесс для женщин, прибегающих к вспомогательным репродуктивным технологиям.