Родился первый в истории ребенок, зачатый вне женского организма
Ребенок родился с помощью лабораторной яйцеклетки
20 декабря 2024, 23:28, ИА Амител
Американская биотехнологическая компания Gameto объявила о первом в мире рождении ребенка, зачатого с использованием яйцеклетки, созревшей вне женского организма. Об этом сообщает "Газета.ru".
Этот стало возможным благодаря технологии Fertilo, разработанной компанией, сообщается на ее сайте. Ребенок появился на свет в клинике Санта-Исабель в Лиме, столице Перу.
Технология Fertilo использует созданные в лаборатории клетки яичников, которые воспроизводят естественный процесс созревания яйцеклеток. Это позволяет сократить количество гормональных инъекций, необходимых при стандартной процедуре ЭКО, на 80%, а продолжительность всех процедур – до трех дней.
В Gameto подчеркнули, что это первый успешный пример применения плюрипотентных стволовых клеток в процессе воспроизводства.
"Эти клетки могут превращаться практически в любые ткани организма, за исключением внезародышевых органов, таких как плацента", – рассказали в компании.
Компания уверена, что возможность созревания яйцеклеток вне организма и снижение необходимости гормональной стимуляции значительно облегчает процесс для женщин, прибегающих к вспомогательным репродуктивным технологиям.
00:39:47 21-12-2024
Какое это отношение имеет к Российской Федерации?
08:18:56 21-12-2024
Кхм... (00:39:47 21-12-2024) Какое это отношение имеет к Российской Федерации?... Технология искусственной матки касается всех - не ошибайтесь насчет Перу. Наверняка бигфарма использует местное законодательство.
16:49:21 21-12-2024
Musik (08:18:56 21-12-2024) Технология искусственной матки касается всех - не ошибайтесь... в РФ даже гвозди нельзя санкциями поставлять. Смотрим и завидуем.
01:05:44 21-12-2024
По сути это тоже самое ЭКО, только зигота чуть дольше находится в пробирке, потом точно так же подсаживают в матку женщины.
17:11:19 21-12-2024
Гость (01:05:44 21-12-2024) По сути это тоже самое ЭКО, только зигота чуть дольше находи... да, так и есть, только стадия деления не 72 часа а до 5 (!!) суток, и можно подсаживать именно одну а не 2-3 шт., т.к. многоплодная ЭКО это сейчас очень часто и не очень качественно в том плане, что вынашивание близнецов, роды, уход - гораздо рискованнее, чем 1-плодная. Мамы не могут же выбрать кого оставить, к тому же есть риск при изъятии слабых повредить в принципе беременность. поэтому такой результат ОЧЕНЬ продвигает оздоровление младенцев и мам. А Публикаций или конференций будет масса, научное сообщество в этом плане очень едино выступает, если есть отрицательный натрой, то это процентов 10 , да и то на "официальных" каналах, а на конференциях все сто процентов очень рады коллегам из России
01:42:51 21-12-2024
Не за горами рождение людей лабораторным методом, осталось научиться вынашивать вне матери.
07:18:04 21-12-2024
Н-да...
08:31:42 21-12-2024
сексмиссию пересмотрели там тоже портоногенез
14:21:02 21-12-2024
То есть если у женщины нет яйцеклеток, то их могут вырастить из других её клеток? Потом оплодотворить в пробирке и создать биологического ребенка именно этой женщины? Или нет? Кто понял суть, объясните.
17:18:42 21-12-2024
Гость (14:21:02 21-12-2024) То есть если у женщины нет яйцеклеток, то их могут вырастить... нет, создание иск. яйцеклетки будет невозможно еще лет миллиард. речь идет о том, что оплодотворенную яйцеклетку подсаживают в эндометрий матки подготовленной женщины не на 2 сутки деления (зигота), а на 5-7 сутки. Это дает устойчивое развитие эмбриона* и исключает многоплодную (2-3 эмбриона) беременность, Если вы полностью стерильны и ваш супруг тоже, что крайнередко, но бывает, - вы можете из банка биоматериала в клинике выбрать схожих по характеристике доноров (по описанию, конечно же, не по фото доноров биоматериала - раса, цвет кожи, глаз, волос, рост и пр.) и стать родителями. Если стерилен кто-то из супругов, то по той же схеме. Если вы не можете выносить совсем, то по технологии ЭКО можете вырастить своего биологически ребенка, но в теле другой женщины, сейчас есть квоты по сурмамам, или же пойти в дом малютки и усыновить малыша
09:12:24 22-12-2024
Гость (17:18:42 21-12-2024) нет, создание иск. яйцеклетки будет невозможно еще лет милли... как приятно читать такие комментарии)* спасибо
13:18:59 22-12-2024
нарушение законов природы, кармы и прочих.