Родителей новосибирских первоклассников заставляют тратиться на форму
При этом в школе говорят, что это лишь рекомендация, а не обязательство
09 августа 2023, 19:46, ИА Амител
Родители новосибирских первоклассников пожаловались на то, что их заставляют покупать дорогостоящую форму для детей. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам мамы одного из учащихся, школа у них самая обычная, но при этом с родителей потребовали купить детям две жилетки: синюю и парадную красную с шевроном. Кроме того, администрация школы, рассказывают горожане, настаивает на том, чтобы покупалась одежда у конкретного производителя.
Жилет у него стоит 3000 рублей, а шеврон еще 500. За два комплекта формы придется отдать 7000 рублей. Горожанка добавила, что позднее администрация школы пошла навстречу и разрешила купить синюю жилетку в другом месте.
В школе же заявили, что никого не заставляли, а лишь рекомендовали.
20:03:13 09-08-2023
В "Детский мир" трикотажные школьные жилеты стоят 499 рублей (синие, бордовые, серые). В магазине "Отличники" подороже, но качество выше (ребенок всю началку отходил в такой жилетке, т.е. это покупка не на один учебный год).
13:00:52 10-08-2023
Гость (20:03:13 09-08-2023) В "Детский мир" трикотажные школьные жилеты стоят 499 рублей... У вас ребенок не растет, что-ли?
20:09:37 09-08-2023
Гость (20:03:13 09-08-2023) В "Детский мир" трикотажные школьные жилеты стоят 499 рублей... да и женился в ней. Ребёнок же не растёт
20:44:10 09-08-2023
Ну пусть ходят в школу в домашней одежде.
21:18:28 09-08-2023
Это если ребенок не растет совсем. Мы два года отходили ,потом новый брали.
22:04:33 09-08-2023
Езжайте обратно в саои Мухосрански и Нижние Волочки..., там требований нет. Лиж бы приходил учится
23:26:18 09-08-2023
Гость (22:04:33 09-08-2023) Езжайте обратно в саои Мухосрански и Нижние Волочки..., там ... Ну вы-то похоже даже в Мухосранске не учились.
08:06:16 10-08-2023
Гость (22:04:33 09-08-2023) Езжайте обратно в саои Мухосрански и Нижние Волочки..., там ... 2 за грамматику!
12:16:17 10-08-2023
Гость (20:09:37 09-08-2023) да и женился в ней. Ребёнок же не растёт... Речь идет о трикотажной жилетке. Из такой хрен вырастишь. Вы в вещах не разбираетесь?
12:20:25 10-08-2023
Гость (12:16:17 10-08-2023) Речь идет о трикотажной жилетке. Из такой хрен вырастишь. Вы... вы на ребенка ростом 150 см будете натягивать жилетку изготовленную на 130 см рост? хотелось бы посмотреть на этот процесс. и как вас потом ребенок будет ненавидеть
13:14:08 10-08-2023
Гость (12:20:25 10-08-2023) вы на ребенка ростом 150 см будете натягивать жилетку изгото... Вы глупости не пишите. А сходите в магазин и своими глазами на эти жилетки посмотрите. Они практически безразмерные. Или вам проще поныть тут, на жизнь пожаловаться?
13:04:22 10-08-2023
когда меня просят чето не уникальное купить в конкретном месте я просто разворачиваюсь и ухожу. детский сад давно пройден, детство кончилось.