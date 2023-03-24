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В Сибири родители пожаловались на школьную форму, которую их заставляют покупать

Каждые полгода на форму ученика придётся отдавать более 20 тысяч рублей

24 марта 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

В Новосибирске возмущённые родители пожаловались на школьную форму, которую заставляют покупать детям, пишет "КП-Новосибирск".

Сибиряки рассказали, что когда дочка пришла в школу, обязательным был только жилет со школьной эмблемой стоимостью 2 тыс. рублей.

После провели общешкольное собрание, на котором директор начала убеждать родителей, что нужна школьная форма. Представители двух фирм, которых пригласили на мероприятие, показали свои варианты.

"Почему присутствовали именно эти две компании, мы не знаем. Производителей ведь куда больше. Да и цены бывают пониже, чем в этих компаниях", – отметила мать школьницы.

По её словам, директору школы попытались возразить, но она сказала, что это "не тема для обсуждения". Также решили, что для начальной школы форма будет светлая, для учеников постарше – тёмная.

"Чтобы купить необходимый набор – брюки, юбка, жилетка, пиджак, придётся отдать более 20 тысяч рублей. Но моя дочка быстро растёт, и что – раз в полгода такие суммы отдавать? А если в семье не один ребёнок-школьник, а три? Им что, за раз 60 тысяч отдавать?" – недоумевает сибирячка.

Как отмечает издание, в школе жалобы не комментируют. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук разъяснил, что даже если в школе ввели форму, никто не имеет права заставить ребёнка носить её, если ученик соблюдает деловой стиль.

Комментарии 9

  • Этой фирмой (самм) давно уже фас и прокуратура должны заинтересоваться. Развод чистой воды. Причем, вернуть вещь вы не можете, т.к. сшита " по индивидуальным меркам". По факту приходит одежда с ростовкой, а измерение параметров ребенка - фикция. Предполагаю, что одежда отшита в Китае, закуплена оптом, а говорят, что отшивается по индивидуальным меркам в России. Технология продажи схожа с продажами сетевиков + Кирби и прочие дешели. Собирающие мерки и классные получают скидки, а руководство, возможно, откаты.
    24 марта, Гость   Ответить
  • обязательным был только жилет со школьной эмблемой стоимостью 2 тыс. рублей.//// 2000 за трикотажный жилет? да ему красная цена 500р
    24 марта, Гость   Ответить
  • 2000 за трикотажный жилет? да ему красная цена 500р---------- сходи и купи.... в "алтайском трикотаже" четыре года назад брали жилетку за 700 рублей. + эмблема. три года назад брали похожую по расцветке жилетку за 900 рублей в магазине торгующем одеждой для школоты. эмблема старая осталась. и уже пару лет просто темносинее поло на повседневку и "торжественные" белое поло и белая рубашка. брюки темносиние. никто из школьного персонала даже рта не раскрыл ни разу.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Да, мы тоже там заказывали (обязаловка) Причём такая же жилетка в магазине стоила 500р.Но посолочки по вороту были другого цвета. Дур дом.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Да, мы тоже там заказывали (обязаловка) Причём такая же жилетка в магазине стоила 500р.Но посолочки по вороту были другого цвета. Дур дом.
    24 марта, Гость   Ответить
  • О,Боже! Мы то как покупали форму в сов.время? И никого не интересовало сколько она стоит и сколько у вас детей. И пособия не платили.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, школьная форма в СССР стоила недорого. Вообще детские одежда/обувь были значительно дешевле взрослых. Поэтому взрослые, у кого фигура и размер ноги позволял, покупали себе одежду, обувь детскую.
    24 марта, Гость   Ответить
  • На все детские товары в СССР были огромные дотации государства!
    24 марта, Гость   Ответить
  • На все детские товары в СССР были огромные дотации государства! - какие не подскажите? Прекрасно помню эту форму, но можно было и купить другое темно-синее платье и фартуки сшить из красивейших кружев, черный повседневный и белый на праздники. И все покупали. Кто не хотел заморачиваться брали в магазинах эту убогую коричневую, колючую и неудобную (на нее видимо были дотации?) А нам мама выкручивалась и покупала красивые темные платья, юбка солнышком и ночами шила умопомрачительные фартуки. Спасибо, государству за то что была форма и маме, что не шла по пути дотаций, хотя жили бедненько. А сейчас посмотришь на детей, а они выглядят, как чмо (простите) И мамки все на изжоге, не дай Бог худи не разрешат! У нас сын всегда в деловом стиле, на школьные мероприятия = форменный жилет с эмблеммой, покупали сами на озон, такого какого надо цвета и полосками, а шеврон заказывали отдельно за 500 руб.вышивка, уже 7 класс, только перешиваем его и все.
    27 марта, Гость   Ответить
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