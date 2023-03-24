В Сибири родители пожаловались на школьную форму, которую их заставляют покупать

Каждые полгода на форму ученика придётся отдавать более 20 тысяч рублей

24 марта 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

В Новосибирске возмущённые родители пожаловались на школьную форму, которую заставляют покупать детям, пишет "КП-Новосибирск".

Сибиряки рассказали, что когда дочка пришла в школу, обязательным был только жилет со школьной эмблемой стоимостью 2 тыс. рублей.

После провели общешкольное собрание, на котором директор начала убеждать родителей, что нужна школьная форма. Представители двух фирм, которых пригласили на мероприятие, показали свои варианты.

"Почему присутствовали именно эти две компании, мы не знаем. Производителей ведь куда больше. Да и цены бывают пониже, чем в этих компаниях", – отметила мать школьницы.

По её словам, директору школы попытались возразить, но она сказала, что это "не тема для обсуждения". Также решили, что для начальной школы форма будет светлая, для учеников постарше – тёмная.

"Чтобы купить необходимый набор – брюки, юбка, жилетка, пиджак, придётся отдать более 20 тысяч рублей. Но моя дочка быстро растёт, и что – раз в полгода такие суммы отдавать? А если в семье не один ребёнок-школьник, а три? Им что, за раз 60 тысяч отдавать?" – недоумевает сибирячка.

Как отмечает издание, в школе жалобы не комментируют. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук разъяснил, что даже если в школе ввели форму, никто не имеет права заставить ребёнка носить её, если ученик соблюдает деловой стиль.