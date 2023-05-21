Родителей, снимающих порно со своими детьми, задержали в Дубне

О происходящем узнали случайно, благодаря пришедшей в гости девочке

21 мая 2023, 22:24, ИА Амител

Фото: ubsplash.com

Правоохранители в Дубне задержали семейную пару, снимающую порно с участием своих детей: девочек, учащихся в пятом и седьмом классе. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что идею заработка лишённому прав мужу предложила женщина. Дети не понимали, что происходит.

О происходящем узнали случайно, благодаря пришедшей в гости девочке. Она заподозрила неладное и рассказала обо всём маме. Та позвонила в полицию.

При обыске правоохранители изъяли у семьи камеру и компьютер. Отца отправили в изолятор, мать – на психиатрическую экспертизу.