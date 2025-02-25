Родители новосибирских школьников пожаловались на сырую пищу и гнилые фрукты в столовой
В больнице оказались по меньшей мере трое детей
25 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
В Новосибирске родители учеников школы-интерната жалуются на плохое качество питания. По их словам, у детей болят животы, кого-то беспокоит рвота, диарея. Более того, одного из учеников уже увозили в больницу на скорой, пишет "КП-Новосибирск".
Судя по фотографиям, предоставленным родителями, детям дают гнилые фрукты, недоготовленную пищу. При этом школьники проживают в интернате и питаются исключительно "местной" пищей.
Недавно от такого питания пострадали две девочки.
"Старшая дочь-восьмиклассница с начала этого учебного года жаловалась, что у нее болит живот и она вообще не хочет там есть. Критический момент был в ноябре 2024 года. Она приехала ночевать домой и сказала, что у нее тянет живот. Мы обратились в больницу. У ребенка исключили аппендицит и отпустили домой", – рассказала их мать.
Вскоре похожие симптомы появились у младшей дочери – 11-летней ученицы интерната.
"Младшая дочка в интернате первый год. У нее было расстройство кишечника несколько дней. Она бегала в туалет. Я забрала дочку, и ее положили в больницу. У ребенка диагностировали гастрит, пролечили и отпустили домой, сказали, что гастрит из-за питания", – поделилась женщина.
Родители подали жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку. Также после новостей руководство интерната организовало собрание, на котором будет обсуждаться питание.
20:41:38 25-02-2025
Почему ваши дети в интернате?
22:05:33 25-02-2025
Травят уже не только в соцприютах, но и детей уже, до чего дошло.
22:16:28 25-02-2025
Детей в детдом, родаков в дурдом! С последующей стерилизацией последних.
08:10:27 26-02-2025
В школах уже 10 лет кормят гадостью. Сын уже окончил, дочь учится в 9-м классе, младшая в 1-м, и ни один мой ребенок никогда не питался в школьной столовой. Там не еда, а рвотные массы. Чиновников бы покормить тем, чем кормят детей
09:33:07 26-02-2025
Y (08:10:27 26-02-2025) В школах уже 10 лет кормят гадостью. Сын уже окончил, дочь у... ага, на 100 рублей вам выдадут говядины мраморной и форели, и какавы с чаем?
08:34:22 26-02-2025
Да чипсов они из фикспрайса обожрались!