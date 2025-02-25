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Родители новосибирских школьников пожаловались на сырую пищу и гнилые фрукты в столовой

В больнице оказались по меньшей мере трое детей

25 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Фото предоставлено "КП-Новосибирск" родителями
Фото предоставлено "КП-Новосибирск" родителями

В Новосибирске родители учеников школы-интерната жалуются на плохое качество питания. По их словам, у детей болят животы, кого-то беспокоит рвота, диарея. Более того, одного из учеников уже увозили в больницу на скорой, пишет "КП-Новосибирск".

Судя по фотографиям, предоставленным родителями, детям дают гнилые фрукты, недоготовленную пищу. При этом школьники проживают в интернате и питаются исключительно "местной" пищей.

Недавно от такого питания пострадали две девочки.

"Старшая дочь-восьмиклассница с начала этого учебного года жаловалась, что у нее болит живот и она вообще не хочет там есть. Критический момент был в ноябре 2024 года. Она приехала ночевать домой и сказала, что у нее тянет живот. Мы обратились в больницу. У ребенка исключили аппендицит и отпустили домой", – рассказала их мать.

Вскоре похожие симптомы появились у младшей дочери – 11-летней ученицы интерната.

"Младшая дочка в интернате первый год. У нее было расстройство кишечника несколько дней. Она бегала в туалет. Я забрала дочку, и ее положили в больницу. У ребенка диагностировали гастрит, пролечили и отпустили домой, сказали, что гастрит из-за питания", – поделилась женщина.

Родители подали жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку. Также после новостей руководство интерната организовало собрание, на котором будет обсуждаться питание.

дети жалобы и просьбы школы Сибирь

Комментарии 6

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Musik

20:41:38 25-02-2025

Почему ваши дети в интернате?

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Гость

22:05:33 25-02-2025

Травят уже не только в соцприютах, но и детей уже, до чего дошло.

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Гость

22:16:28 25-02-2025

Детей в детдом, родаков в дурдом! С последующей стерилизацией последних.

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Y

08:10:27 26-02-2025

В школах уже 10 лет кормят гадостью. Сын уже окончил, дочь учится в 9-м классе, младшая в 1-м, и ни один мой ребенок никогда не питался в школьной столовой. Там не еда, а рвотные массы. Чиновников бы покормить тем, чем кормят детей

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Musik

09:33:07 26-02-2025

Y (08:10:27 26-02-2025) В школах уже 10 лет кормят гадостью. Сын уже окончил, дочь у... ага, на 100 рублей вам выдадут говядины мраморной и форели, и какавы с чаем?

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Гость

08:34:22 26-02-2025

Да чипсов они из фикспрайса обожрались!

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