Родители новосибирских школьников пожаловались на сырую пищу и гнилые фрукты в столовой

В больнице оказались по меньшей мере трое детей

25 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Фото предоставлено "КП-Новосибирск" родителями

В Новосибирске родители учеников школы-интерната жалуются на плохое качество питания. По их словам, у детей болят животы, кого-то беспокоит рвота, диарея. Более того, одного из учеников уже увозили в больницу на скорой, пишет "КП-Новосибирск".

Судя по фотографиям, предоставленным родителями, детям дают гнилые фрукты, недоготовленную пищу. При этом школьники проживают в интернате и питаются исключительно "местной" пищей.

Недавно от такого питания пострадали две девочки.

"Старшая дочь-восьмиклассница с начала этого учебного года жаловалась, что у нее болит живот и она вообще не хочет там есть. Критический момент был в ноябре 2024 года. Она приехала ночевать домой и сказала, что у нее тянет живот. Мы обратились в больницу. У ребенка исключили аппендицит и отпустили домой", – рассказала их мать.

Вскоре похожие симптомы появились у младшей дочери – 11-летней ученицы интерната.

"Младшая дочка в интернате первый год. У нее было расстройство кишечника несколько дней. Она бегала в туалет. Я забрала дочку, и ее положили в больницу. У ребенка диагностировали гастрит, пролечили и отпустили домой, сказали, что гастрит из-за питания", – поделилась женщина.

Родители подали жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку. Также после новостей руководство интерната организовало собрание, на котором будет обсуждаться питание.