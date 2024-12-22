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Родители пострадавших при родах детей выступили против отмены наказания для врачей

Закон лишает шансов на справедливость, считают несогласные родители

22 декабря 2024, 19:30, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777
Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777

Родители детей, пострадавших при родах из-за врачебных ошибок, выступили против изменений в Уголовный кодекс, исключающих медиков из-под действия статьи 238 УК РФ. Они считают, что это лишает их шансов на справедливость, сообщает Baza.

Одобренный Госдумой законопроект снимает ответственность за некачественные медицинские услуги. Родители утверждают, что эта статья была единственным эффективным способом добиться справедливости, так как сроки давности по ней составляют десять лет.

"По другим статьям сроки ограничены двумя годами, что делает невозможным завершение расследований, которые затягиваются из-за долгих экспертиз", – объяснили родители.

Обращение против поправок подписали 177 человек, в том числе семьи, потерявшие детей при родах или воспитывающие ребенка с тяжелыми травмами из-за врачебных ошибок.

Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru

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дети Госдума законопроекты

Комментарии 10

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Лариса

20:25:07 22-12-2024

Каждый специалист должен нести ответственость, медработники не исключение.

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Бгг

06:33:38 23-12-2024

Лариса (20:25:07 22-12-2024) Каждый специалист должен нести ответственость, медработники ... врачи не оказывают услуги,а оказывают медицинскую помощь. вот когда заплатишь полностью за те же роды по прейскуранту, тогда и предъявляй

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Гость

09:28:08 23-12-2024

Бгг (06:33:38 23-12-2024) врачи не оказывают услуги,а оказывают медицинскую помощь. во... Перед родами выдаётся родовой сертификат. А это выписка для чего он нужен

Основная задача родового сертификата — помочь женщине получить квалифицированное обслуживание в той женской консультации и роддоме, которые она выбрала. Если услуги были оказаны некачественно, пациентка может написать жалобу на медучреждение. И тогда Социальный фонд России (СФР) может отказать ему в выплате или произвести оплату не полностью. Таким образом создаётся естественная конкуренция и повышается качество услуг.
Это только по родам
Думаю по добровольной мед страховке тоже самое.
Так что пошол в медики отвечай за содеяное

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Макс

21:33:20 22-12-2024

Ссылку на петицию киньте, пожалуйста

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Гость

21:35:39 22-12-2024

Без проблем! Врачам отказаться принимать роды. Рожайте сами дома. Зовите бабок-повитух и в путь!

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Коля

21:39:53 22-12-2024

Поддерживаю

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Грыша

06:17:08 23-12-2024

Волителей от штрафов за нарушение пдд освободить

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Гость

06:52:01 23-12-2024

Врач несет ответственность за жизнь и здоровье пациента. Точка. Любая попытка уклониться от ответственности должна караться по закону. Не хотите нести ответственность - идите в поломойки, в этой деятельности ваши косяки никому ничем не грозят. Идешь в профессию врача - должен осознавать свою ответственность.

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Гость

17:29:32 23-12-2024

Гость (06:52:01 23-12-2024) Врач несет ответственность за жизнь и здоровье пациента. Точ...
Вот и не надо учиться ни на врачей, ни на учителей. Зачем? Чтобы всю жизнь быть под Домокловым мечом? А вы продолжайте рожать. До полного просветления в мозгах!

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Гость

08:27:27 23-12-2024

Все наши беды от безответственности и безнаказанности. Скольких детей сделали инвалидами. Справедливость где?

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