Родители пострадавших при родах детей выступили против отмены наказания для врачей

Закон лишает шансов на справедливость, считают несогласные родители

22 декабря 2024, 19:30, ИА Амител

Ребенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/634777

Родители детей, пострадавших при родах из-за врачебных ошибок, выступили против изменений в Уголовный кодекс, исключающих медиков из-под действия статьи 238 УК РФ. Они считают, что это лишает их шансов на справедливость, сообщает Baza.

Одобренный Госдумой законопроект снимает ответственность за некачественные медицинские услуги. Родители утверждают, что эта статья была единственным эффективным способом добиться справедливости, так как сроки давности по ней составляют десять лет.

"По другим статьям сроки ограничены двумя годами, что делает невозможным завершение расследований, которые затягиваются из-за долгих экспертиз", – объяснили родители.

Обращение против поправок подписали 177 человек, в том числе семьи, потерявшие детей при родах или воспитывающие ребенка с тяжелыми травмами из-за врачебных ошибок.