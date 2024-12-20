В Кремле рассказали о работе над улучшением демографии
Песков: работа по поддержке семей в России продолжится и после Года семьи
20 декабря 2024, 21:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по улучшению демографической ситуации в стране продолжится и после завершения Года семьи. Об этом сообщает РИА Новости.
"Работа по поддержке семей не закончится с окончанием Года семьи, она будет продолжаться на постоянной основе", – отметил Песков.
Представитель Кремля рассказал, что на Госсовете 20 декабря президент выступит с речью. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков поделится решениями по улучшению положения семей с детьми и планами на будущее.
На заседании Госсовета также выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, который представит информацию о мониторинговой работе организации. Кроме того, Владимир Путин проведет непубличные встречи и совещания.
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Мамаша в телефоне. И детки тоже скоро там будут.
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