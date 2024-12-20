В Кремле рассказали о работе над улучшением демографии

Песков: работа по поддержке семей в России продолжится и после Года семьи

20 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по улучшению демографической ситуации в стране продолжится и после завершения Года семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Работа по поддержке семей не закончится с окончанием Года семьи, она будет продолжаться на постоянной основе", – отметил Песков.

Представитель Кремля рассказал, что на Госсовете 20 декабря президент выступит с речью. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков поделится решениями по улучшению положения семей с детьми и планами на будущее.

На заседании Госсовета также выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, который представит информацию о мониторинговой работе организации. Кроме того, Владимир Путин проведет непубличные встречи и совещания.