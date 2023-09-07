Родители школьников в Республике Алтай не пускают детей в аварийное здание

Власти предлагают переселить их в заброшенное помещение дома-интерната

07 сентября 2023, 13:50, ИА Амител

Кадр из видео

В селе Бийка Республики Алтай родители школьников устроили протест из-за того, в каком состоянии находится местная школа. Пост об этом опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.

Единственная в селе школа выглядит хорошо, обшита сайдингом. Несколько лет назад здесь делали ремонт, но бетонную стяжку на втором этаже положили прямо на гнилые доски. Из-за этого покрытие стало провисать и в любой момент может рухнуть.

Власти предложили частично снести здание, а учеников отправить в бесхозный бывший дом-интернат, который планируют отремонтировать.

Такой вариант сельчан тоже не устраивает. Уже третий день они не отпускают детей в аварийную школу.