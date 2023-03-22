Бийские медики рассказали, как помогали девочке, наглотавшейся таблеток

Врачи дважды приезжали на вызов, но во второй раз девочка уже не подавала признаков жизни

22 марта 2023, 14:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Врачи бийской скорой помощи рассказали о том, как они помогали двухлетней девочке, наглотавшейся таблеток. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Напомним, трагедия случилась 15 марта. Девочка съела бабушкины таблетки, после этого её состояние сильно ухудшилось. Принятые меры медицинской помощи оказались недостаточными, вечером того же дня малышка скончалась от острого отравления.

"Мы оперативно провели промывание желудка и в измельчённом виде дали активированный уголь. Процедура заняла более получаса. Промывали до чистой воды", – рассказал фельдшер Артём Михалев.

По его словам, родителям ребёнка предложили госпитализацию, они согласились. В 13:40 девочку доставили в больницу.

Через несколько часов от семьи поступил второй вызов. К моменту приезда врачей девочка уже не подавала признаков жизни. Медики на месте провели реанимационные действия, а после констатировали смерть.