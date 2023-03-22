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Бийские медики рассказали, как помогали девочке, наглотавшейся таблеток

Врачи дважды приезжали на вызов, но во второй раз девочка уже не подавала признаков жизни

22 марта 2023, 14:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Врачи бийской скорой помощи рассказали о том, как они помогали двухлетней девочке, наглотавшейся таблеток. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Напомним, трагедия случилась 15 марта. Девочка съела бабушкины таблетки, после этого её состояние сильно ухудшилось. Принятые меры медицинской помощи оказались недостаточными, вечером того же дня малышка скончалась от острого отравления.

"Мы оперативно провели промывание желудка и в измельчённом виде дали активированный уголь. Процедура заняла более получаса. Промывали до чистой воды", – рассказал фельдшер Артём Михалев.

По его словам, родителям ребёнка предложили госпитализацию, они согласились. В 13:40 девочку доставили в больницу.

Через несколько часов от семьи поступил второй вызов. К моменту приезда врачей девочка уже не подавала признаков жизни. Медики на месте провели реанимационные действия, а после констатировали смерть.

Комментарии 10

  • А что сделали в первый раз когда приезжали, почему не госпитализировали сразу, ребенок был в опасности, кто как не врачи должны были определить угрозу жизни.
    22 марта, Гость   Ответить
  • не совсем понятно, девочку госпитализировали, через несколько часов поступил второй вызов, ... к моменту приезда врачей девочка уже не подавала признаков жизни???
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, В статье черным по белому написано: "В 13:40 девочку доставили в больницу" Видимо уже там родители написали отказ от госпитализации.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так же черным по белому:По его словам, родителям ребёнка предложили госпитализацию, они согласились. В 13:40 девочку доставили в больницу.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Не понятно , второй вызов был из больницы что ли
    22 марта, Гость   Ответить
  • Да понятно же в первый раз приехали промыли желудок и уехали, второй раз уже госпитализировали, но было поздно, госпитализировать надо было сразу.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Так и пишите: родители с ребенком уехали из больницы и снова вызвали бригаду на дом.
    22 марта, Гость   Ответить
  • первый раз приехали промыли желудок и уехали, второй раз уже госпитализировали ь- НЕТ в статье написано не так
    22 марта, Гость   Ответить
  • Что же так... Почему не спрятаны таблетки в квартире, где есть маленький ребенок? Знакомая так увидела, что ребенок играет с рассыпанными на полу красными шариками (Нитроглицерин). Тоже бабушка оставила на видном месте. Испугалась, что ребенок мог успеть проглотить одну или несколько этих капсул и вызвала скорую. Скорая приехала, медики увидели, что речь идёт о Нитроглицерине, увидели живого ребенка и развернулись. Знакомая говорит, не надо ли промывать желудок или еще что? А те ответили, что если бы ребенок проглотил хоть одну из этих капсул, он был бы уже мёртв. Так что промывать ничего не надо, он не успел проглотить. Убирайте свои таблетки далеко от ребенка.
    22 марта, Гость   Ответить
  • Так и пишите: родители с ребенком уехали из больницы и снова вызвали бригаду на дом.- именно так и было. Привезли с отцом, после осмотра отец написал отказ
    23 марта, Гость   Ответить
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