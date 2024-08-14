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Родители в Барнауле хорошо и плохо оценили условия договоров на целевое обучение

Чаще всего барнаульцы обращают внимание на гарантии трудоустройства после окончания вуза

14 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru
Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

В Барнауле 45% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Шесть из 10 родителей считают, что целевое обучение в вузах - это возможность получить высшее образование и гарантии трудоустройства по специальности", - говорится в исследовании.

Они также рассказали, что узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.

Каждый пятый родитель считает условия договоров на целевое обучение слишком жесткими. Свою позицию они объяснили тем, что условия подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.

Опрос проведен среди родителей поступающих в вузы выпускников школ с 1 июня по 12 августа 2024 года.

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Комментарии 5

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Гость

14:34:05 14-08-2024

А у меня сын на третьем курсе целевого. Наш экземпляр договора нам так и не отдали

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Тоже учусь на целевом

08:38:37 15-08-2024

А сходить забрать самостоятельно договор сын не умеет без мамочки?
На работу тоже за ручку приведете?

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Гость

15:46:09 15-08-2024

А вообще, причем тут родители-то?

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Мусик

16:26:57 15-08-2024

Гость (15:46:09 15-08-2024) А вообще, причем тут родители-то?... родили. вот, мучаются...

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Гость

16:46:24 15-08-2024

Гость (15:46:09 15-08-2024) А вообще, причем тут родители-то?... Абитуриенты могут быть несовершеннолетними, договор с родителями

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