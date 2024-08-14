Родители в Барнауле хорошо и плохо оценили условия договоров на целевое обучение
Чаще всего барнаульцы обращают внимание на гарантии трудоустройства после окончания вуза
14 августа 2024, 14:30, ИА Амител
В Барнауле 45% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Шесть из 10 родителей считают, что целевое обучение в вузах - это возможность получить высшее образование и гарантии трудоустройства по специальности", - говорится в исследовании.
Они также рассказали, что узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.
Каждый пятый родитель считает условия договоров на целевое обучение слишком жесткими. Свою позицию они объяснили тем, что условия подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.
Опрос проведен среди родителей поступающих в вузы выпускников школ с 1 июня по 12 августа 2024 года.
14:34:05 14-08-2024
А у меня сын на третьем курсе целевого. Наш экземпляр договора нам так и не отдали
08:38:37 15-08-2024
А сходить забрать самостоятельно договор сын не умеет без мамочки?
На работу тоже за ручку приведете?
15:46:09 15-08-2024
А вообще, причем тут родители-то?
16:26:57 15-08-2024
Гость (15:46:09 15-08-2024) А вообще, причем тут родители-то?... родили. вот, мучаются...
16:46:24 15-08-2024
Гость (15:46:09 15-08-2024) А вообще, причем тут родители-то?... Абитуриенты могут быть несовершеннолетними, договор с родителями