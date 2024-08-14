Родители в Барнауле хорошо и плохо оценили условия договоров на целевое обучение

Чаще всего барнаульцы обращают внимание на гарантии трудоустройства после окончания вуза

14 августа 2024, 14:30, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

В Барнауле 45% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Шесть из 10 родителей считают, что целевое обучение в вузах - это возможность получить высшее образование и гарантии трудоустройства по специальности", - говорится в исследовании.

Они также рассказали, что узнавали, какие работодатели предоставляют такую возможность и в какие сроки следует подать заявление, сколько мест в вузе отведено для целевого приема.

Каждый пятый родитель считает условия договоров на целевое обучение слишком жесткими. Свою позицию они объяснили тем, что условия подразумевают финансовые обязательства и невозможность смены направления обучения.

Опрос проведен среди родителей поступающих в вузы выпускников школ с 1 июня по 12 августа 2024 года.