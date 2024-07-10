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Родители выгуливали ребенка в клетке в Оренбурге

Полиция проводит проверку

10 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Ребенок в клетке / Фото: "Новости Оренбурга"
Ребенок в клетке / Фото: "Новости Оренбурга"

В Оренбурге молодая пара выгуливала ребенка в клетке на колесиках, сообщили в местных телеграм-каналах.

На кадрах мужчина везет за собой маленький розовый чемодан, а женщина – небольшую клетку, в которой находится девочка с животным или игрушкой.

Пользователи предположили, что ребенок сам попросил прокатить его таким образом. Тем не менее в полиции заявили, что уже проводят проверку и устанавливают личности участников и обстоятельства произошедшего.

забавные истории дети

Комментарии 10

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Гость

09:55:48 10-07-2024

зато посередине дороги не выпадет

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Гость

09:56:37 10-07-2024

Действительно, ребенок мог сам попросить прокатится таким образом.

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Гость

10:23:34 10-07-2024

Может и правда ребёнок захотел так прокатиться? Шуму нагнали сразу,сначало разберитесь...

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Гость

10:34:59 10-07-2024

Просто прикалываются, расслабьтесь. Меня в детстве папа в багажнике возил ради моего развлечения, сейчас бы конечно родительских прав лишили, машину на штрафстоянку, меня в детдом...

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Мусик

11:20:19 10-07-2024

второго чайлда в чумадане нет? вот проверить бы надо.

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Гость

11:52:04 10-07-2024

девочка наверно дикая....

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Гость

11:52:54 10-07-2024

это пранк

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Гость

13:09:27 10-07-2024

Особо опасен, склонен к побегу.

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Гость

14:18:49 10-07-2024

Когда будут наказывать за тех, кто фотографирует и потом в сеть со своими домыслами выкладывает. За вмешательство в частную жизнь? Или это возможно только во вражеских странах?

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Гость

14:31:13 10-07-2024

Не знаю кто кого попросил, но выглядит дико...

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