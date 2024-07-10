Родители выгуливали ребенка в клетке в Оренбурге
Полиция проводит проверку
10 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Ребенок в клетке / Фото: "Новости Оренбурга"
В Оренбурге молодая пара выгуливала ребенка в клетке на колесиках, сообщили в местных телеграм-каналах.
На кадрах мужчина везет за собой маленький розовый чемодан, а женщина – небольшую клетку, в которой находится девочка с животным или игрушкой.
Пользователи предположили, что ребенок сам попросил прокатить его таким образом. Тем не менее в полиции заявили, что уже проводят проверку и устанавливают личности участников и обстоятельства произошедшего.
09:55:48 10-07-2024
зато посередине дороги не выпадет
09:56:37 10-07-2024
Действительно, ребенок мог сам попросить прокатится таким образом.
10:23:34 10-07-2024
Может и правда ребёнок захотел так прокатиться? Шуму нагнали сразу,сначало разберитесь...
10:34:59 10-07-2024
Просто прикалываются, расслабьтесь. Меня в детстве папа в багажнике возил ради моего развлечения, сейчас бы конечно родительских прав лишили, машину на штрафстоянку, меня в детдом...
11:20:19 10-07-2024
второго чайлда в чумадане нет? вот проверить бы надо.
11:52:04 10-07-2024
девочка наверно дикая....
11:52:54 10-07-2024
это пранк
13:09:27 10-07-2024
Особо опасен, склонен к побегу.
14:18:49 10-07-2024
Когда будут наказывать за тех, кто фотографирует и потом в сеть со своими домыслами выкладывает. За вмешательство в частную жизнь? Или это возможно только во вражеских странах?
14:31:13 10-07-2024
Не знаю кто кого попросил, но выглядит дико...