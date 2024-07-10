Родители выгуливали ребенка в клетке в Оренбурге

Полиция проводит проверку

10 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Ребенок в клетке / Фото: "Новости Оренбурга"

В Оренбурге молодая пара выгуливала ребенка в клетке на колесиках, сообщили в местных телеграм-каналах.

На кадрах мужчина везет за собой маленький розовый чемодан, а женщина – небольшую клетку, в которой находится девочка с животным или игрушкой.

Пользователи предположили, что ребенок сам попросил прокатить его таким образом. Тем не менее в полиции заявили, что уже проводят проверку и устанавливают личности участников и обстоятельства произошедшего.