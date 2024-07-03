Родные новосибирского мобилизованного получили трогательное письмо из Донбасса

Посылку отправила пенсионерка, которую спас солдат

03 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Письмо и платки из посылки / Фото: Mash Siberia

Родственники мобилизованного из Новосибирской области с позывным Орел получили трогательное письмо от пенсионерки, которую спас солдат. Об этом сообщает Mash Siberia.

Устинье Ивановне стало плохо. Через соседку она связалась с российскими военнослужащими, на помощь пришел Орел. Он отвез старушку в больницу. Врачи смогли спасти ей жизнь.

В благодарность она написала письмо бабушке солдата и приложила его к подарку в виде двух платков. Устинья Ивановна поблагодарила женщину за внука и пригласила к себе в гости, чтобы петь русские песни и пить чай.