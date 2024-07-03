Родные новосибирского мобилизованного получили трогательное письмо из Донбасса
Посылку отправила пенсионерка, которую спас солдат
03 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Письмо и платки из посылки / Фото: Mash Siberia
Родственники мобилизованного из Новосибирской области с позывным Орел получили трогательное письмо от пенсионерки, которую спас солдат. Об этом сообщает Mash Siberia.
Устинье Ивановне стало плохо. Через соседку она связалась с российскими военнослужащими, на помощь пришел Орел. Он отвез старушку в больницу. Врачи смогли спасти ей жизнь.
В благодарность она написала письмо бабушке солдата и приложила его к подарку в виде двух платков. Устинья Ивановна поблагодарила женщину за внука и пригласила к себе в гости, чтобы петь русские песни и пить чай.
15:06:09 03-07-2024
пригласила к себе в гости, чтобы петь русские песни и пить чай --- пробандеровцев сейчас передернуло
15:11:14 03-07-2024
трогательно. И там живут замечательные люди, которым не успели промыть мозги
15:26:26 03-07-2024
горожанка (15:11:14 03-07-2024) трогательно. И там живут замечательные люди, которым не успе... большинство жителей Донбасса прекрасные люди и они никогда не считали себя Украиной.
15:24:27 03-07-2024
как трогательно! бабулечки, долгой вам и счастливой жизни!
15:50:07 03-07-2024
Это что то из Бонч-Бруевича. Ленин и ребенок.Ленин и печник..