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Родные новосибирского мобилизованного получили трогательное письмо из Донбасса

Посылку отправила пенсионерка, которую спас солдат

03 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Письмо и платки из посылки / Фото: Mash Siberia
Письмо и платки из посылки / Фото: Mash Siberia

Родственники мобилизованного из Новосибирской области с позывным Орел получили трогательное письмо от пенсионерки, которую спас солдат. Об этом сообщает Mash Siberia.

Устинье Ивановне стало плохо. Через соседку она связалась с российскими военнослужащими, на помощь пришел Орел. Он отвез старушку в больницу. Врачи смогли спасти ей жизнь.

В благодарность она написала письмо бабушке солдата и приложила его к подарку в виде двух платков. Устинья Ивановна поблагодарила женщину за внука и пригласила к себе в гости, чтобы петь русские песни и пить чай.

Новосибирская область

Комментарии 5

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Гость

15:06:09 03-07-2024

пригласила к себе в гости, чтобы петь русские песни и пить чай --- пробандеровцев сейчас передернуло

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горожанка

15:11:14 03-07-2024

трогательно. И там живут замечательные люди, которым не успели промыть мозги

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Элен без ребят

15:26:26 03-07-2024

горожанка (15:11:14 03-07-2024) трогательно. И там живут замечательные люди, которым не успе... большинство жителей Донбасса прекрасные люди и они никогда не считали себя Украиной.

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Элен без ребят

15:24:27 03-07-2024

как трогательно! бабулечки, долгой вам и счастливой жизни!

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Эрг Ноо

15:50:07 03-07-2024

Это что то из Бонч-Бруевича. Ленин и ребенок.Ленин и печник..

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