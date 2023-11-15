Родные погибшей в ДТП в Барнауле девочки рассказали о происшествии
Ее бабушка все еще находится в шоке и повторяет, что вместо внучки должна была погибнуть она
15 ноября 2023, 17:27, ИА Амител
Родные погибшей в ДТП на улице Аванесова девочки рассказали о происшествии. Как сообщает "Толк", ребенок вместе с 73-летней бабушкой возвращался домой с танцев.
Девочка и женщина не дошли до дома лишь несколько метров – они успели перейти две полосы, а на третьей их сбила иномарка. Пострадавшая женщина все еще находится в шоке и повторяет, что вместо внучки должна была погибнуть она. У нее перелом ноги, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.
Один из родственников ребенка поражается действиям водителя, который ехал с такой скоростью. По его словам, автомобиль оказался в 70 метрах от пешеходного перехода.
"Когда мне сообщили и я приехал сюда, самого водителя не видел. Иначе его бы самого уже не было в живых, и я бы с вами сейчас не разговаривал", – сказал он.Напомним, что вечером 14 ноября на улице Аванесова, 77, в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка попала в больницу. Возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.
17:42:52 15-11-2023
Подробности о том, что родственник убьёт нарушителя, но пока не убил
18:33:50 15-11-2023
Гость (17:42:52 15-11-2023) Подробности о том, что родственник убьёт нарушителя, но пока... Тебе какие надо?
17:44:39 15-11-2023
Там везде знаки 40 и пешеходные переходы через каждые 50 метров, но постоянно наблюдаю, как летят со скоростью под 100 км/ч. И регулярно там сбивают людей. Почему именно там нет камер, хотя дальше весь тракт ими утыкан?Соболезную родным.
18:04:04 15-11-2023
У него еще есть шанс, водитель не взят под стражу да и когда взят будет шанс тоже будет. Надо к старшим идти, просить помощи.
20:01:53 15-11-2023
Гость (18:04:04 15-11-2023) У него еще есть шанс, водитель не взят под стражу да и когд... Пишите коллективные обращения в прокуратуру, в ГИБДД, депутатам, в прессу, привлекайте внимание всеми способами. Только и можете что грозить самосуд устроить, но это никогда не решало проблему.
20:47:36 15-11-2023
В Борзовой Заимке с месяц назад тоже самое было, девчонке 8 лет. Так сразу установили знаки везде по три штуки на столб, три лежачих полицейских и сплошная полоса. А вот на п.Новосиликатном на улице Новосибирская на 300 метров три пешеходных перехода, в т.ч. напротив ср.школы 50, знаки и 20 и 40, а толку? Летят по разделительной утром в город, вечером обратно, к ночи вообще такое ощущение что самолеты взлетают. Написал обращения в на сайте МВД еще года два назад с просьбой запретить обгон на участке и установить камеры на скорость и обгон на пешеходном переходе. Прислали отписку: согласно статистике данный участок низко-аварийный, не целесообразно устанавливать ограничения и камеры, зато со стороны с.Борзовой заимке по улице Весенняя за каким-то камеру установили, аккурат на поселковый отдел МВД смотрит, следит наверное чтобы у начальника машину на парковке не поцарапали. Так и живем, пока гром негрянет.
21:15:47 15-11-2023
В некоторых случаях должна быть такая правовая мера, например, в виде шредера для измельчения шин. Вот отец этой девочки и должен решать судьбу водятла, а рядом должны стоять дети и родственники этого водятла, чтобы на всю жизнь впитали грехи своего урода. Вон Руденко семью на тот свет отправил и ничего, шары на белый свет до сих пор лупит. Правильно это? Конечно нет. Никакого контроля вразумительного на дорогах нет - вот и результат.
07:32:50 16-11-2023
Гость (21:15:47 15-11-2023) В некоторых случаях должна быть такая правовая мера, наприме... Согласна. Наказание должно быть око за око.
10:16:41 16-11-2023
При инциденте пешеход теряет несоизмеримо больше. Пусть вытащит беруши из ушей,и откроет свои глаза. Пару минут постоит на переходе, зато ночевать будет не в морге. А вообще все идет правильно, По Дарвину.
15:39:14 16-11-2023
Гость (10:16:41 16-11-2023) При инциденте пешеход теряет несоизмеримо больше. Пусть выта... Какой мерзкий цинизм! Вот явно ясно, что ВОДИТЕЛЬ несся с огромной скоростью, игнорируя ПП и остановившиеся авто перед ним. И всё равно находятся уроды, которые обвиняют пешеходов! Чтоб вам по словам вашим.
13:36:00 16-11-2023
Чтобы "власть" установила на каком либо участке улицы необходимо чтобы произошло в течении года 3 шт. ДТП на этом участке!!! Что за "..." которой требуется смерть человека, чтобы "дошло до ..." на установку светофоров или камер.