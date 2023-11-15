Родные погибшей в ДТП в Барнауле девочки рассказали о происшествии

Ее бабушка все еще находится в шоке и повторяет, что вместо внучки должна была погибнуть она

15 ноября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родные погибшей в ДТП на улице Аванесова девочки рассказали о происшествии. Как сообщает "Толк", ребенок вместе с 73-летней бабушкой возвращался домой с танцев.

Девочка и женщина не дошли до дома лишь несколько метров – они успели перейти две полосы, а на третьей их сбила иномарка. Пострадавшая женщина все еще находится в шоке и повторяет, что вместо внучки должна была погибнуть она. У нее перелом ноги, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Один из родственников ребенка поражается действиям водителя, который ехал с такой скоростью. По его словам, автомобиль оказался в 70 метрах от пешеходного перехода.

"Когда мне сообщили и я приехал сюда, самого водителя не видел. Иначе его бы самого уже не было в живых, и я бы с вами сейчас не разговаривал", – сказал он.Напомним, что вечером 14 ноября на улице Аванесова, 77, в Барнауле водитель Toyota Corolla сбил 73-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончался, пенсионерка попала в больницу. Возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.