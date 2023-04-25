Родные умершей в отделе полиции на Алтае считают, что протоколы подписали за нее

Бывший учитель начальных классов скончалась в камере в Горно-Алтайске ещё в 2022 году. Официальной причиной смерти стала кардиомиопатия, однако экспертиза отметила наличие множества синяков на теле погибшей

25 апреля 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сёстры погибшей в полицейской камере в Горно-Алтайске женщины уверены, что подписи в протоколах за неё поставил кто-то другой. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, расследование дела Светланы Ачугуновой двигается медленно и полно странностей.

Напомним, что женщина умерла ещё в 2022 году. 53-летняя Ачугунова, бывший учитель начальных классов, жила в коммуналке Горно-Алтайска и боялась своих новых соседей, которые ранее работали в полиции. 26 июля она позвонила сестре и крикнула в трубку, после чего связь оборвалась. Позднее близкие узнали, что Свету увезли в отдел в алкогольном опьянении, а на утро она скончалась.

Официальная версия гласила, что причиной смерти стала кардиомиопатия. Видеозаписи той ночи в участке не оказалось. Экспертиза показала, что алкоголя в крови не было, а женщина была вся в синяках и крови. Правозащитники нашли шесть нарушений в работе следствия, 17 повреждений на теле Светланы и направили письмо в республиканскую прокуратуру с просьбой продолжить расследование. Родные уверены, что женщину убили.

По словам сестры, дома обнаружили ковёр с пятнами, предположительно, крови. Однако изъяли его из квартиры лишь в начале апреля. Отчёты о происходящем писали трое сотрудников и в бланках значатся разные подписи якобы Светланы, схожие с почерком полицейских. На одном и вовсе указаны лишь инициалы погибшей.

В протоколе упоминается запах алкоголя и невнятная речь, хотя судмедэксперты спиртного в крови не нашли. По показаниям соседей, женщина уходила на две недели в запой, чего эксперты не подтвердили.