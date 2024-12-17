По данным СМИ, спортсмен очень тяжело переживал расставание с певицей

17 декабря 2024, 10:56, ИА Амител

Янис Тимма / Фото: кадр из видео на YouTube-канале Евролиги

Латвийский баскетболист Янис Тимма умер в Москве 17 декабря. СМИ пишут, что причиной смерти стало самоубийство. Четыре года Тимма прожил в браке с российской певицей Анной Седоковой. В 2024-м пара рассталась. Отмечается, что развод баскетболист переживал очень тяжело. В телефоне у него нашли сообщение для бывшей жены.

О том, чем был известен Янис Тимма и от чего он умер, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Янис Тимма? Янис Тимма – латвийский баскетболист, который выступал за разные европейские клубы и сборную своей страны. В 2019-м приехал играть в Россию: выступал за подмосковные "Химки" и казанский "Уникс". Признавался лучшим латвийским игроком Единой лиги ВТБ и лучшим молодым игроком сезона Единой лиги ВТБ. Становился участником "Матча всех звезд" Единой лиги ВТБ в 2017 году. Также играл в Испании, Греции и Турции. Пытался попасть в НБА, но его американская карьера не задалась. На момент смерти Янису Тимме было 32 года.

2 Что известно о смерти баскетболиста Яниса Тиммы? "Известия" со ссылкой на собственный источник писали, что спортсмен покончил с собой. Сначала СМИ сообщили, что тело латвийского баскетболиста обнаружили в подъезде его дома в Москве. Но затем появилась информация, что Тимма умер в одном из столичных бизнес-отелей, куда приехал накануне.

3 Правда ли, что брак Яниса Тиммы и Анны Седоковой был несчастливым? О романе баскетболиста и певицы стало известно в 2019 году. Позднее сама Седокова рассказывала в прессе, что за четыре года совместной жизни они "расставались раз двадцать". Mash также сообщил, что одной из причин конфликтов были деньги. "В 2021 году Седокова рассказала, что во время игры за БК "Химки" ее супруг год не получал зарплату. Анна одна тянула семью. Из-за этого пара часто конфликтовала. Затем Янис перешел в казанский "Уникс". Деньги появились, но ссоры продолжились", – пишет издание.

4 Как баскетболист Янис Тимма переживал расставание с Седоковой? Известно, что пара развелась в России, а не в США. СМИ упоминали, что одной из возможных причин такого решения также могли быть деньги. Расторжение брака на территории РФ позволило Седоковой не делить с бывшим супругом имущество. Еще за несколько месяцев до развода Янис Тимма вел депрессивные трансляции в соцсетях. Также в одном из опубликованных сторис он упоминал, что Седокова "променяла их любовь на деньги".

5 Что за сообщение Янис Тимма оставил Анне Седоковой? По данным "Известий", когда баскетболиста обнаружили, на его смартфоне была заставка с надписью "Позвоните Анне" и номером телефона. Последнее сообщение Тимма в соцсетях опубликовано 16 декабря – это поздравление Анны Седоковой с днем рождения.