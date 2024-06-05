Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Первым в основе родословного древа указан некий Никита — кроме имени о нем больше неизвестно ничего
05 июня 2024, 19:49, ИА Амител
Генеалогическое древо президента России Владимира Путина с информацией до середины XVII века представлено на одном из стендов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК.
Как рассказал управляющий партнер компании "Дом семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев, данные для древа предоставил один из родственников Путина. Он изучал родственные связи своей семьи около 20 лет – для него это было хобби.
Всего по метрическим документам удалось установить данные о 13 поколениях предков Путина. По большей части они жили в Тверской губернии, почти не переезжая по России. Первым в основе родословного древа указан некий Никита – кроме имени о нем больше неизвестно ничего. Его сын Аким жил между 1639 и 1677 годами.
20:32:28 05-06-2024
Кожемяка 100%
04:22:56 06-06-2024
Гость (20:32:28 05-06-2024) Кожемяка 100%... Вообще-то логикой могли и дальше шагнуть , написать под Никитой мама и папа , потому что он их так называл .
06:50:57 06-06-2024
Зачем вообще это нужно, если предки были ничем не примечательными людьми? Никогда не понимал такого увлечения.
09:25:50 06-06-2024
Гость (06:50:57 06-06-2024) Зачем вообще это нужно, если предки были ничем не примечател... Это только у нашей певчей "элиты" предки вельможи и дворяне. Пугачёва по моему баронесса.))
06:56:49 06-06-2024
Это правда кому-то интересно?
07:36:58 06-06-2024
Дворяне?
07:58:03 06-06-2024
Все, до прицепа "Скиф" на обозрение вынесли и до дерева добрались.
09:42:37 06-06-2024
13 поколений, это сильно.