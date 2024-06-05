Родословное древо Путина представили на ПМЭФ

Первым в основе родословного древа указан некий Никита — кроме имени о нем больше неизвестно ничего

05 июня 2024, 19:49, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Генеалогическое древо президента России Владимира Путина с информацией до середины XVII века представлено на одном из стендов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК.

Как рассказал управляющий партнер компании "Дом семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев, данные для древа предоставил один из родственников Путина. Он изучал родственные связи своей семьи около 20 лет – для него это было хобби.

Всего по метрическим документам удалось установить данные о 13 поколениях предков Путина. По большей части они жили в Тверской губернии, почти не переезжая по России. Первым в основе родословного древа указан некий Никита – кроме имени о нем больше неизвестно ничего. Его сын Аким жил между 1639 и 1677 годами.