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Родословное древо Путина представили на ПМЭФ

Первым в основе родословного древа указан некий Никита — кроме имени о нем больше неизвестно ничего

05 июня 2024, 19:49, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Генеалогическое древо президента России Владимира Путина с информацией до середины XVII века представлено на одном из стендов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РБК.

Как рассказал управляющий партнер компании "Дом семейных традиций "Кристиан" Михаил Шевелев, данные для древа предоставил один из родственников Путина. Он изучал родственные связи своей семьи около 20 лет – для него это было хобби.

Всего по метрическим документам удалось установить данные о 13 поколениях предков Путина. По большей части они жили в Тверской губернии, почти не переезжая по России. Первым в основе родословного древа указан некий Никита – кроме имени о нем больше неизвестно ничего. Его сын Аким жил между 1639 и 1677 годами.

Владимир Путин

Комментарии 8

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Гость

20:32:28 05-06-2024

Кожемяка 100%

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Гость

04:22:56 06-06-2024

Гость (20:32:28 05-06-2024) Кожемяка 100%... Вообще-то логикой могли и дальше шагнуть , написать под Никитой мама и папа , потому что он их так называл .

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Гость

06:50:57 06-06-2024

Зачем вообще это нужно, если предки были ничем не примечательными людьми? Никогда не понимал такого увлечения.

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ВВП

09:25:50 06-06-2024

Гость (06:50:57 06-06-2024) Зачем вообще это нужно, если предки были ничем не примечател... Это только у нашей певчей "элиты" предки вельможи и дворяне. Пугачёва по моему баронесса.))

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Гость

06:56:49 06-06-2024

Это правда кому-то интересно?

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Гость

07:36:58 06-06-2024

Дворяне?

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Гость

07:58:03 06-06-2024

Все, до прицепа "Скиф" на обозрение вынесли и до дерева добрались.

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13 поколений, это сильно.

09:42:37 06-06-2024

13 поколений, это сильно.

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