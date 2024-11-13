Родственница четырех погибших при пожаре в Барнауле рассказала подробности трагедии

По словам девушки, очевидец не спасал детей, как об этом говорили в МЧС

13 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле родственница погибших при пожаре в проезде Томском рассказала подробности трагедии. Ее слова приводит "Инцидент Барнаул".

При пожаре в частном доме в ночь на 9 ноября погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело.

В МЧС сообщали, что до приезда пожарных очевидец вывел из горящего дома двух детей: девочку 6 лет и мальчика 12 лет.

"Я хотела бы <...> опровергнуть информацию, что двоих детей спас очевидец. <...> Никакой очевидец их не спасал. Все сделал мой [12-летний] брат", – рассказала девушка.

По ее словам, именно он во время пожара потушил дедушку, когда он забежал с горящей спиной и позвал на помощь. Также он позвонил родственникам, открыл окно, разорвал сетку, вытащил сестру на улицу и усадил на скамейку, чтобы она не замерзла: обуви на ногах у детей не было. Затем мальчик снова побежал к горящему дому, но уже не докричался до родных.