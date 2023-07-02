Родственникам российских чиновников могут запретить ездить в недружественные страны

Также ограничения могут распространяться на родственников сотрудников госкорпораций

02 июля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР готовят законопроект, согласно которому родственникам чиновников могут запретить выезжать в недружественные страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо чиновников, инициатива затрагивает родственников "сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности, – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований".

Депутаты рассматривают возможность включения в список также семьи глав госкорпораций.

Авторы законопроекта отметили, что информация об отъездах семей чиновников всегда вызывала негативную реакцию у людей.