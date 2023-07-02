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Родственникам российских чиновников могут запретить ездить в недружественные страны

Также ограничения могут распространяться на родственников сотрудников госкорпораций

02 июля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР готовят законопроект, согласно которому родственникам чиновников могут запретить выезжать в недружественные страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо чиновников, инициатива затрагивает родственников "сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности, – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований".

Депутаты рассматривают возможность включения в список также семьи глав госкорпораций.

Авторы законопроекта отметили, что информация об отъездах семей чиновников всегда вызывала негативную реакцию у людей.

Туризм

Комментарии 5

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Гость

20:56:49 02-07-2023

Могут запретить, а могут не запретить. Могут разрешить или могут поощрить.

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Гость

08:28:56 03-07-2023

Не запретят естественно.

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Гость

10:45:08 03-07-2023

Это нонсенс! А как же домик на Лазурном берегу? А как же шоп-тур на уикенд в Риме-Лондоне-Париже??? Им зачем тогда во власть идти? Этого ни жены ни любовницы ни дети не поймут. Думаю закон не пройдёт.

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Гость

10:49:34 03-07-2023

Когда примут, тогда и приходите

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Гость

00:06:40 04-07-2023

Высшие госчиновники катаются туда сюда и все во вражеские страны.

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