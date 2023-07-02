Родственникам российских чиновников могут запретить ездить в недружественные страны
Также ограничения могут распространяться на родственников сотрудников госкорпораций
02 июля 2023, 20:28, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутаты от ЛДПР готовят законопроект, согласно которому родственникам чиновников могут запретить выезжать в недружественные страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо чиновников, инициатива затрагивает родственников "сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности, – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований".
Депутаты рассматривают возможность включения в список также семьи глав госкорпораций.
Авторы законопроекта отметили, что информация об отъездах семей чиновников всегда вызывала негативную реакцию у людей.
20:56:49 02-07-2023
Могут запретить, а могут не запретить. Могут разрешить или могут поощрить.
08:28:56 03-07-2023
Не запретят естественно.
10:45:08 03-07-2023
Это нонсенс! А как же домик на Лазурном берегу? А как же шоп-тур на уикенд в Риме-Лондоне-Париже??? Им зачем тогда во власть идти? Этого ни жены ни любовницы ни дети не поймут. Думаю закон не пройдёт.
10:49:34 03-07-2023
Когда примут, тогда и приходите
00:06:40 04-07-2023
Высшие госчиновники катаются туда сюда и все во вражеские страны.