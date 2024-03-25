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Родственники отказались от террориста, жившего в Новосибирске до трагедии в "Крокусе"

За несколько месяцев до трагедии мужчина никаких религиозных книг не читал и ничего необычного в его поведении не было

25 марта 2024, 17:50, ИА Амител

Далерджон Мирзоев / Фото: кадр из видео Baza
Далерджон Мирзоев / Фото: кадр из видео Baza

Родственник 32-летнего Далерджона Мирзоева, устроившего теракт в "Крокус Сити Холл", рассказал, как террорист вел себя в Новосибирске за несколько месяцев до трагедии, пишет "КП-Новосибирск".

"Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Решил попробовать поработать в Новосибирске. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось - я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим", - родственник.

Он отметил, что никаких религиозных книг мужчина не читал и ничего необычного в его поведении не было.

"Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. Просто слов нет. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его", - подчеркнул собеседник издания.

Из Новосибирска мужчина уехал в ноябре и пропал. Что с ним произошло за несколько месяцев до теракта, неизвестно.

Новосибирская область Москва Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 4

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Гость

18:17:54 25-03-2024

Ужас ужас. Проверять их всех надо. Кто чем и с какой целью приезжает

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Гость

20:52:23 25-03-2024

Гость (18:17:54 25-03-2024) Ужас ужас. Проверять их всех надо. Кто чем и с какой целью п...
Въезжать в страну он мог вполне с нормальными намерениями работать.

Но мож работа не заладилась, стало грустненько, а тут нашлись те, кто объяснил "кто виноват и что делать".

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Иван

20:56:00 25-03-2024

Интересно. Дальний родственник. К ним кто приезжает, все наверное дальние родственники. И этих родственников бы проверить. Я к вам приеду, я дальний родственник " ай дорогой заходи, гостем будешь". А если бы этот родственник и родню прибил. Мда

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Гость

22:35:11 25-03-2024

Да никакие они не религиозные фанатики. Тупо наёмники- исполнители (ключевое слово-ТУПО). Заказчики и организаторы преследовали сразу много целей: шок, запугивание, дискредитация власти, разжигание межнациональной розни. Всё шито белыми нитками. Ищи- кому выгодно.

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