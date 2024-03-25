Родственники отказались от террориста, жившего в Новосибирске до трагедии в "Крокусе"

За несколько месяцев до трагедии мужчина никаких религиозных книг не читал и ничего необычного в его поведении не было

25 марта 2024, 17:50, ИА Амител

Далерджон Мирзоев / Фото: кадр из видео Baza

Родственник 32-летнего Далерджона Мирзоева, устроившего теракт в "Крокус Сити Холл", рассказал, как террорист вел себя в Новосибирске за несколько месяцев до трагедии, пишет "КП-Новосибирск".

"Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Решил попробовать поработать в Новосибирске. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось - я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим", - родственник.

Он отметил, что никаких религиозных книг мужчина не читал и ничего необычного в его поведении не было.

"Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. Просто слов нет. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его", - подчеркнул собеседник издания.

Из Новосибирска мужчина уехал в ноябре и пропал. Что с ним произошло за несколько месяцев до теракта, неизвестно.