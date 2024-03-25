Родственники отказались от террориста, жившего в Новосибирске до трагедии в "Крокусе"
За несколько месяцев до трагедии мужчина никаких религиозных книг не читал и ничего необычного в его поведении не было
25 марта 2024, 17:50, ИА Амител
Родственник 32-летнего Далерджона Мирзоева, устроившего теракт в "Крокус Сити Холл", рассказал, как террорист вел себя в Новосибирске за несколько месяцев до трагедии, пишет "КП-Новосибирск".
"Он наш дальний родственник, один приехал из Таджикистана: там у него жена и четверо детей. Решил попробовать поработать в Новосибирске. Мы оформили ему временную прописку. Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось - я по телевизору это увидел. Соболезную всем погибшим", - родственник.
Он отметил, что никаких религиозных книг мужчина не читал и ничего необычного в его поведении не было.
"Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить. Мы его приняли как родственника, не знали, что у него в голове было. Просто слов нет. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его", - подчеркнул собеседник издания.
Из Новосибирска мужчина уехал в ноябре и пропал. Что с ним произошло за несколько месяцев до теракта, неизвестно.
18:17:54 25-03-2024
Ужас ужас. Проверять их всех надо. Кто чем и с какой целью приезжает
20:52:23 25-03-2024
Гость (18:17:54 25-03-2024) Ужас ужас. Проверять их всех надо. Кто чем и с какой целью п...
Въезжать в страну он мог вполне с нормальными намерениями работать.
Но мож работа не заладилась, стало грустненько, а тут нашлись те, кто объяснил "кто виноват и что делать".
20:56:00 25-03-2024
Интересно. Дальний родственник. К ним кто приезжает, все наверное дальние родственники. И этих родственников бы проверить. Я к вам приеду, я дальний родственник " ай дорогой заходи, гостем будешь". А если бы этот родственник и родню прибил. Мда
22:35:11 25-03-2024
Да никакие они не религиозные фанатики. Тупо наёмники- исполнители (ключевое слово-ТУПО). Заказчики и организаторы преследовали сразу много целей: шок, запугивание, дискредитация власти, разжигание межнациональной розни. Всё шито белыми нитками. Ищи- кому выгодно.