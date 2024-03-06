Родственники рассказали о сибирячке, которая заперла сына в квартире без еды и ушла

Бабушка мальчика увидела в соцсетях видео, на котором спасают внука

06 марта 2024, 16:50, ИА Амител

В Новосибирске мать заперла восьмилетнего сына в квартире без еды, в итоге через два дня спасателям пришлось вызволять ребенка, крики которого услышали соседи, пишет "КП-Новосибирск".

Опека сразу же изъяла ребенка, а на мать завели уголовное дело. По словам родственников сибирячки, у нее есть проблемы и она часто оставляла ребенка одного.

"Когда на работу уходит или по делам, оставляет его. А чтобы на несколько дней – такое случилось впервые. Вообще она непьющая и приличная девушка. В то, что она так сделала, не верится. Вся семья не может отойти от шока", – рассказала родственница.

Бабушка мальчика увидела в соцсетях видео, на котором спасают внука, и позвонила дочери.

"Была в шоке. Позвонила дочери, спросила: "Ты работаешь? Что вообще происходит?" Она говорит: "Работаю, все нормально". Я спросила, где ребенок. Она ответила: "Все нормально". Только твердила: "Все нормально. Все нормально". Раньше она так не общалась", – отметила женщина.

Родственники говорят, что готовы взять опеку над мальчиком. Юристы уверяют, что если мать исправится, ее могут не лишить родительских прав.