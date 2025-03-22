Родственники стрелявшего в "Крокусе" террориста год не общаются с его семьей
Близкие преступника до сих пор в ужасе от произошедшего
22 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Родственники террориста Далерджона Мирзоева*, стрелявшего по людям 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле", год не общаются с его родителями и женой. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Из Таджикистана в Россию Мирзоев* попал благодаря новосибирским родным, которые оформили ему прописку в своей квартире и разрешили пожить. Гостил он у них три недели, но потом съехал и перестал с ними общаться.
Однако после теракта родня Мирзоева* была вынуждена временно съехать из своей квартиры из-за нежеланного внимания. Но спустя несколько недель вернулись, сообщила изданию их соседка.
"Мы говорили с родственником Мирзоева* о случившемся. Он до сих пор в ужасе от того, что произошло. Говорит: "Знаю, что мы родственников не выбираем. Но мне так стыдно, для меня такого родственника больше нет", – рассказала женщина.
С родителями и женой террориста, которая в момент теракта была беременна пятым ребенком, уже год не общается и родня в Таджикистане. Соседи с ними тоже "особо не общаются", рассказал таджикский родственник.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов, в том числе и Мирзоев*, ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
21:48:03 22-03-2025
А почему басмачи басмасам могут какие то прописки оформлять в РФ ???
22:14:01 22-03-2025
Зачем их сюда пускают?!
11:13:09 23-03-2025
Гость (22:14:01 22-03-2025) Зачем их сюда пускают?!... Капитализм.
17:08:57 23-03-2025
Родственники не общаются с семьей? Это на каком языке написано?