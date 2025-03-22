Родственники стрелявшего в "Крокусе" террориста год не общаются с его семьей

Близкие преступника до сих пор в ужасе от произошедшего

22 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Никита Манько, Григорий Кубатьян / "КП-Новосибирск"

Родственники террориста Далерджона Мирзоева*, стрелявшего по людям 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле", год не общаются с его родителями и женой. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Из Таджикистана в Россию Мирзоев* попал благодаря новосибирским родным, которые оформили ему прописку в своей квартире и разрешили пожить. Гостил он у них три недели, но потом съехал и перестал с ними общаться.

Однако после теракта родня Мирзоева* была вынуждена временно съехать из своей квартиры из-за нежеланного внимания. Но спустя несколько недель вернулись, сообщила изданию их соседка.

"Мы говорили с родственником Мирзоева* о случившемся. Он до сих пор в ужасе от того, что произошло. Говорит: "Знаю, что мы родственников не выбираем. Но мне так стыдно, для меня такого родственника больше нет", – рассказала женщина.

С родителями и женой террориста, которая в момент теракта была беременна пятым ребенком, уже год не общается и родня в Таджикистане. Соседи с ними тоже "особо не общаются", рассказал таджикский родственник.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов, в том числе и Мирзоев*, ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.