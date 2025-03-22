18 минут ада. Годовщина теракта в "Крокус Сити Холле", в котором погибло 145 человек

Вопрос о причастности к бойне в Подмосковье зарубежных спецслужб остается открытым

22 марта 2025, 08:58, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Год назад – 22 марта 2024 года – Россию потрясло страшное событие. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание подмосковного "Крокус Сити Холла" и открыли огонь по всем, кто попадался на их пути, а затем подожгли зрительный зал. Бойня, унесшая не менее 145 человек, случилась в годовщину другой трагической даты.

"Из этой страны нет выдачи"

Произошедшее 22 марта 2024 года нападение исламистских боевиков в красногорском деловом центре "Крокус Сити Холл" стало одним из самых крупных терактов в истории современной России. Террористы открыли огонь по находившимся в здании людям, а также подожгли зрительный зал. В результате стрельбы, поножовщины и пожара погибло 145 человек, ранен 551. По количеству жертв эта атака террористов уступает только теракту в Беслане, произошедшему 1 сентября 2004 года.

Как все происходило?

Вечером 22 марта 2024 года на концертной площадке "Крокус Сити Холла" должна была выступить популярная рок-группа "Пикник". За несколько минут до начала концерта неподалеку от здания центра припарковалось авто – белый Renault Symbol. Оттуда выходят четверо боевиков в камуфляже и сразу открывают огонь по находившимся вокруг людям. Они доходят до зрительного зала, где продолжают стрельбу, обливают кресла бензином и поджигают. Расстреливают всех, кто пытается бежать.

Затем спокойно выходят, садятся в свое авто и едут прочь, на ходу сбивая семью с двумя детьми. Весь террористический акт занял 18 минут, ставший адом для сотен людей. Террористов задержали в ночь на 23 марта в Брянской области, недалеко от границы с Украиной – в этой стране нападавшие надеялись скрыться.

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: ТАСС

Действительно, они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали найти там убежище, заявил РИА Новости адвокат Олег Власов, представляющий интересы обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Но, скорее, из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи. Мой подзащитный как раз был водителем, он был знаком с заранее обозначенным маршрутом, этот вариант исходил от организаторов теракта. Тем не менее неизвестно, ждал ли их там кто-либо – по крайней мере обвиняемые об этом не знали", – сообщил Власов.

"В цивильной одежде изучали обстановку"

В ходе следствия (о его окончании отчитался в начале марте 2025-го глава СК Бастрыкин) выяснилось, что все четверо – граждане Таджикистана, являются участниками группировки "Вилаят Хорасан" (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ). Завербованы были через мессенджер Telegram, слушали там лекции проповедников, а также получали указания. Многие из пособников, отвечавшие за размещение и получение оружия, были также задержаны.

Справка. Группировка "Вилаят Хорасан" была сформирована в январе 2015 года. Является филиалом ИГИЛ*. Группировка насчитывает, по мнению экспертов, несколько сотен человек. Сами боевики утверждают, что организация насчитывает около шести тысяч (данные 2023 года). Среди врагов называют Россию, Китай, США, Афганистан, Иран и др.

20 марта четверым подозреваемым исполнителям (25-летнему Фаридуни Шамсидину, 32-летнему Далерджону Мирзоеву, 19-летнему Мухаммадсобиру Файзову и 30-летнему Рачабализоде Саидакрами Муродали) суд продлил содержание под стражей до 22 мая. Всего на сегодняшний день задержано 15 исполнителей и их пособников, опрошено около 800 свидетелей.

Кроме этой четверки перед судом точно предстанут Исроил Исломов и его сыновья – Аминчон Исломов и Диловар Исломов. Последний имеет российское гражданство, именно ему принадлежит автомобиль, на котором террористы прибыли на место преступления и затем покинули его. Установлено, что братья также были завербованы в группировку "Вилаят Хорасан". Отец, уверены следователи, тоже в ней состоял.

Будут судить и получившего гражданство РФ Алишера Касимова, уроженца Киргизии, в квартире которого жила четверка боевиков и там же составляла свои кровавые планы. На скамье подсудимых окажется и 25-летний Якубджони Юсуфзода, занимавшийся переводом денег. Список далеко не полон. Судебные процессы (их ожидается несколько) должны начаться в мае 2025-го.

Известно, что террористы перед нападением на "Крокус" присматривались к различным многолюдным местам российской столицы на предмет совершения теракта, рассказал РИА Новости Олег Власов.

"Они, помимо "Крокуса", были на Красной площади, рядом с синагогой недалеко от станции метро "Чистые Пруды", в "МЕГА Белая Дача", присматривались, фотографировали. В самом "Крокусе" они также были заранее, в цивильной одежде, изучали обстановку", – приводит агентство слова адвоката.

Боевики, сообщил юрист, признались, что организаторы запретили покидать ТРЦ, они должны были вступить в бой с силовиками. Однако не послушались своих "шефов".

"Они не послушались и скрылись, кроме того, у них из-за слабых навыков обращения с оружием были заминки, фактически боезапас был истощен", – объяснил поведение террористов адвокат.

В "окно" не пролезли

О причастности Киева к организации атаки боевиков заявил 23 марта 2024 года в своем обращении президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что террористы "пытались скрыться в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, было создано окно для перехода границы".

В Киеве ожидаемо обвинения в причастности к теракту отвергли, обвинив в причастности к нему российские спецслужбы "для усиления мобилизации российских граждан", говорилось в заявлении украинского МИД. Это обвинение поддержали некоторые российские эмигранты – как внесенные в различные "нехорошие" списки, так и избежавшие попадания в них.

В причастности к чудовищному преступлению западных спецслужб уверены многие некоторые политики – сенатор Андрей Клишас, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и другие. Кстати, постпред РФ при ООН Василий Небензя на сессии Совбеза организации в апреле 2024 года заявил, что "остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта".

Стоит напомнить, что в Вашингтоне тогда заявили, что предупреждали Москву о возможном нападении исламистов, но та якобы проигнорировала эти сигналы. Корреспондент amic.ru спустя некоторое время после теракта беседовал с полковником ФСБ в отставке, президентом Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергеем Гончаровым, который сказал, что это заявление "выглядело как попытка отмазаться".

"Учитывая, что нам точно неизвестно, какую информацию по форме и содержанию передали тогда американцы, если они действительно что-то сообщили. Это могла быть просто короткая, условно говоря, телефонограмма: на вас готовят нападение агрессивные силы. И все. К тому же к информации от западных стран нужно относиться очень осторожно. Но в любом случае если нам сообщили бы что-то конкретное, хотя бы намек на объект – меры безопасности были бы усилены. А так, лови там, не знаю где", – рассказывал Гончаров.

Он также напомнил, что ранее американская сторона предупреждала, что 8–9 марта 2024 года в местах массового скопления людей в Москве могут произойти теракты. Российские власти тогда усилили меры безопасности, однако никаких нападений террористов не случилось.

"Это снижает уровень доверия к поступающей информации. Более того, это может быть воспринято как попытка дезинформировать нас, запугать. Кстати, в свое время ФСБ передала ФБР более конкретную информацию, касающуюся братьев Царнаевых, утроивших взрывы на Бостонском марафоне в 2013 году. Мы сообщали, что братья представляют опасность и что-то готовят", – рассказал Гончаров.

Справка. Во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года произошел теракт. В результате взрывов погибло три человека, ранено 282. Установлено, что осуществили террористический акт братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан был убит при задержании, Джохар был приговорен 15 мая 2015 года к смертной казни. Однако 31 июля 2020 года Апелляционный суд США отменил смертный приговор. Но 4 марта 2022 года американский Верховный суд отменил решение Апелляционного суда.

Задержанный с "интересной биографией"

Кстати, в начале марта 2025 года стало известно, что в США задержан гражданин Афганистана Мохаммад Шарифулла, принимавший участие в подготовке боевиков. Его задержали по подозрению к причастности к взрыву в аэропорту Кабула в 2021 году. В ходе допросов он признался, что занимался инструктажем некоторых исполнителей теракта в "Крокусе".

О задержании Шарифуллы ранее сообщил конгрессу президент Трамп, заявив, что тот подозревается в причастности к убийствам американских военных при выводе войск из Афганистана.

Бывший работник одной из российских спецслужб, ныне работающий в одной из зарубежных ЧВК (частной военной компании), не пожелавший назвать себя, считает, что допросы Шарифуллы могут дать немало интересных сведений.

"У этого деятеля интересная биография. Он работал некоторое время в связке с американцами, британцами. Сохранил ли он связь с кураторами – трудно сказать. И почему его "повязали" именно сейчас, когда Трампу нужно серьезно разобраться со своими спецслужбами, – тоже вопрос", – поделился он своими соображениями с amic.ru.

Остается добавить, что 22 марта – не единственная скорбная дата в нашей истории. В этот день в 1943 году бандеровские пособники нацистов устроили массовое сожжение в белорусской Хатыни. Напомним, что у идейных наследников бандеровцев пытались укрыться террористы, устроившие бойню в "Крокусе".

*Признана террористической организацией и запрещена в России