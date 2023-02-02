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Рогозин рассказал, как ему "за рюмкой водки" раскрыли правду о планах НАТО

По его словам, сейчас НАТО "опасается" принимать в свои ряды Украину

02 февраля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: t.me/rogozin_do
Фото: t.me/rogozin_do

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в новом выпуске "Шоу ВиЛ" на Rutube рассказал о своём неформальном общении с генералом и адмиралом ВС США, сообщает Life.

Рогозин отметил, что "за рюмкой водки" обсудил с американскими военными планы НАТО о расширении на Восток. 

"Они будут расширяться, они будут захватывать силой любое пустое пространство. Всё, что мы оставляем после себя, они подбирают и заполняют. Сейчас они использовали "русскую угрозу", чтобы, наконец, прибрать к рукам Финляндию и Швецию. Мы всегда понимали, что двери НАТО для России закрыты в силу самой природы альянса. Он всегда был заточен на "русскую угрозу". Поэтому "русская угроза" внутри – это нонсенс", – заявил руководитель спецотряда военных советников "Царские волки".

Рогозин также указал, что сейчас НАТО "опасается" принимать в свои ряды Украину, поскольку боится получить войну в европейских столицах.

 

Комментарии 9

  • Совершенно верно
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Да мы прекрасно это знаем. НАТО и было создано для уничтожения России. Так что страны НАТО всегда будут нашими врагами, которые спят и видят, как уничтожить Россию.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Капитан Очевидность!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • спят и видят, как уничтожить Россию.(c) ______ Какая голимая муть у вас в бошках...НАТО - коммерческая организация по "добыванию денег" для якобы нейтрализации угрозы с Востока. Никто никого уничтожать не планировал, просто торговал оружием и сборы собирал. Если бы не Россия, врагом был бы Китай, например. Но тут некая страна решила "повторить" и НАТО оказалось в тему
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Говорят "за рюмкой чая". Иначе, в чем смысл брать фразу "за рюмкой водки" в кавычки?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • странно однако звучит-рассказал о своем неформальном общении с генералом и адмиралом ВС США
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Бесконечное зрелище, как во времена Ельцина, народ отвлекают от реальных проблем. Что нового во всем этом, мир всегда был и будет таким, хочешь диктовать свои условия, стань сильным, не можешь стать сильным, подстройся. Можно целыми днями тереть за Америку, только от этого страна сильнее не станет, энергия в воздух.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Солдаты воюют, а их генералы водочкой балуются?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • НАТО - коммерческая организация по "добыванию денег" для якобы нейтрализации угрозы с Востока. Никто никого уничтожать не планировал, просто торговал оружием и сборы собирал. ----- всё бы так было радужно, гражданин ципсошник, если бы не 10 разработанных планов ядерных ударов по СССР: "Немыслимое", "Dropshot", "Totality" и т.д. если бы не ядерные удары по невоенным городам Хиросиме и Нагасаки, если бы не Корея, Вьетнам и наконец Югославия, Ирак, Ливан и Сирия. Для англосаксов Русская цивилизация - пермаментный и вечный враг. Даже если будешь дальше им служить вряд ли они тебя пожалею.
    03 февраля, Гость   Ответить
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