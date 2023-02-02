Рогозин рассказал, как ему "за рюмкой водки" раскрыли правду о планах НАТО

По его словам, сейчас НАТО "опасается" принимать в свои ряды Украину

02 февраля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: t.me/rogozin_do

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в новом выпуске "Шоу ВиЛ" на Rutube рассказал о своём неформальном общении с генералом и адмиралом ВС США, сообщает Life.

Рогозин отметил, что "за рюмкой водки" обсудил с американскими военными планы НАТО о расширении на Восток.

"Они будут расширяться, они будут захватывать силой любое пустое пространство. Всё, что мы оставляем после себя, они подбирают и заполняют. Сейчас они использовали "русскую угрозу", чтобы, наконец, прибрать к рукам Финляндию и Швецию. Мы всегда понимали, что двери НАТО для России закрыты в силу самой природы альянса. Он всегда был заточен на "русскую угрозу". Поэтому "русская угроза" внутри – это нонсенс", – заявил руководитель спецотряда военных советников "Царские волки".

Рогозин также указал, что сейчас НАТО "опасается" принимать в свои ряды Украину, поскольку боится получить войну в европейских столицах.