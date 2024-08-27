Рок-группа Oasis объявила о воссоединении
Музыканты выйдут на сцену впервые за 16 лет
27 августа 2024, 16:16, ИА Амител
Группа Oasis / Фото: oasisinet.com
Британская группа Oasis возвращается к гастрольной деятельности, сообщили музыканты на своем официальном сайте.
Летом 2025 года рокеры дадут 14 концертов в Великобритании и Ирландии. При этом шоу планируются и "на других континентах за пределами Европы".
Тем самым братья Галлахер выйдут на сцену впервые за 16 лет. Музыканты расходились в 2009-м из-за постоянных конфликтов.
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