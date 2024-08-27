Рок-группа Oasis объявила о воссоединении

Музыканты выйдут на сцену впервые за 16 лет

27 августа 2024, 16:16, ИА Амител

Группа Oasis / Фото: oasisinet.com

Британская группа Oasis возвращается к гастрольной деятельности, сообщили музыканты на своем официальном сайте.

Летом 2025 года рокеры дадут 14 концертов в Великобритании и Ирландии. При этом шоу планируются и "на других континентах за пределами Европы".

Тем самым братья Галлахер выйдут на сцену впервые за 16 лет. Музыканты расходились в 2009-м из-за постоянных конфликтов.

Афиша предстоящих концертов