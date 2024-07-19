Рок-группа "Земляне" выступит на фестивале имени Михаила Евдокимова в Алтайском крае

Фестиваль пройдет с 1 по 4 августа

19 июля 2024, 11:27, ИА Амител

Группа "Земляне" / Изображение: culture22.ru

Легендарная рок-группа "Земляне" выступит на Всероссийском фестивале народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки", сообщает региональный Минкульт.

"В этом году фестиваль будет проходить в поселке Верх-Обском Смоленского района с 1 по 4 августа", – рассказали в министерстве.

Первый день фестиваля откроется соревнованиями по футболу. Также в течение дня гостей ждут экскурсии по Мемориальному музею М.С. Евдокимова.

2 августа состоятся соревнования по футболу и волейболу, пройдут мероприятия для детей и молодежи: праздник детства "В гостях у Михаила Сергеевича", конкурс детского рисунка на асфальте, Гала-концерт лауреатов фестиваля детского творчества "Радуга юных талантов Алтая", молодежная программа "Россия – страна талантов".

Основные события пройдут в субботу, 3 августа.

С утра на стадионе начнется спортивный праздник. Пройдут соревнования по различным видам спорта, сдача норм ГТО, а вечером – мастер-класс и автограф-сессия от тренерского состава школы А. Смертина с участием Алексея Смертина.

С 12 часов гостей приглашают на праздник "С легким паром!", где будут работать поселковые дворики "С легким паром", пройдут мастер-классы по вязке банных веников, тематические выставки-продажи.

В 15 часов на площадке возле Центра культуры начнутся дружеские посиделки "С легким паром!", которые будут посвящены Году семьи в России.

В 17:30 начнется концерт коллективов и исполнителей народного творчества России "У родных берегов!", в котором примут участие лауреаты фестиваля из Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской и Челябинской областей.

Завершится фестиваль концертом с участием исполнителей российской эстрады: Виталия Гасаева, новосибирской кавер-группы Men’s Band и легендарной рок-группы "Земляне".