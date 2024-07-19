Рок-группа "Земляне" выступит на фестивале имени Михаила Евдокимова в Алтайском крае
Фестиваль пройдет с 1 по 4 августа
19 июля 2024, 11:27, ИА Амител
Легендарная рок-группа "Земляне" выступит на Всероссийском фестивале народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки", сообщает региональный Минкульт.
"В этом году фестиваль будет проходить в поселке Верх-Обском Смоленского района с 1 по 4 августа", – рассказали в министерстве.
Первый день фестиваля откроется соревнованиями по футболу. Также в течение дня гостей ждут экскурсии по Мемориальному музею М.С. Евдокимова.
2 августа состоятся соревнования по футболу и волейболу, пройдут мероприятия для детей и молодежи: праздник детства "В гостях у Михаила Сергеевича", конкурс детского рисунка на асфальте, Гала-концерт лауреатов фестиваля детского творчества "Радуга юных талантов Алтая", молодежная программа "Россия – страна талантов".
Основные события пройдут в субботу, 3 августа.
С утра на стадионе начнется спортивный праздник. Пройдут соревнования по различным видам спорта, сдача норм ГТО, а вечером – мастер-класс и автограф-сессия от тренерского состава школы А. Смертина с участием Алексея Смертина.
С 12 часов гостей приглашают на праздник "С легким паром!", где будут работать поселковые дворики "С легким паром", пройдут мастер-классы по вязке банных веников, тематические выставки-продажи.
В 15 часов на площадке возле Центра культуры начнутся дружеские посиделки "С легким паром!", которые будут посвящены Году семьи в России.
В 17:30 начнется концерт коллективов и исполнителей народного творчества России "У родных берегов!", в котором примут участие лауреаты фестиваля из Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской и Челябинской областей.
Завершится фестиваль концертом с участием исполнителей российской эстрады: Виталия Гасаева, новосибирской кавер-группы Men’s Band и легендарной рок-группы "Земляне".
11:30:09 19-07-2024
Там из основы никого не осталось. Только название группы.
12:21:22 19-07-2024
Так им далеко за 50. Это наверное другие
13:10:17 19-07-2024
Так им далеко за 50...............им далеко за 60. А Киселёву (руководителю гр.) за 70 лет
14:12:45 19-07-2024
Иногда обновление состава только на пользу. Послушайте, как сейчас звучит Н.О.М.- небо и земля... Или новая версия Delirium 2.0
00:16:59 20-07-2024
Романов же третий слева?