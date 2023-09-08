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Роковая вспышка. Правда ли, что 8 сентября на Землю обрушится мощная магнитная буря?

Мощнейшие вспышки разрывают корону Солнца, сообщают СМИ

08 сентября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Земле угрожает мощнейшая магнитная буря 8 сентября, сообщает ряд СМИ. Так, Vesiskitim.ru пишет, что на Солнце происходят мощнейшие вспышки уровня 2.12, которые разрывают солнечную плазму. А специалисты допускают, что обстановка на небесном светиле может ухудшиться до критического уровня.

Рассказываем, будет ли 8 сентября мощная магнитная буря и как ее пережить.

1

Правда ли, что 8 сентября 2023 года на Землю обрушится мощная магнитная буря?

Нет. На самом деле, 8 сентября на Земле будет вполне благоприятная магнитная обстановка, отмечают специалисты. События, происходящие на Солнце, вызовут лишь незначительные возмущения.
2

Насколько сильными будут геомагнитные возмущения?

В течение дня будут происходить лишь небольшие возмущения. Максимум, который стоит ждать 8 сентября, – два балла. К вечеру геомагнитная обстановка станет совсем спокойной – не больше одного балла.
3

Когда будет следующая мощная магнитная буря?

По-настоящему серьезных геомагнитных возмущений стоит ждать в среду, 13 сентября, пишет "МК-Красноярск" со ссылкой на сервис Time-in. Сообщается, что мощность магнитной бури составит не меньше четырех баллов.
4

Что делать во время магнитной бури?

Воздействуют ли магнитные бури на человека – вопрос спорный и открытый. Поэтому врачи ограничиваются лишь общими рекомендациями, которые было бы неплохо соблюдать и без магнитных бурь.
Так, во время магнитных бурь медики советуют не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Вместо этого лучше хорошо выспаться, пить побольше воды и проводить время на свежем воздухе.
Фото: unsplash.com

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магнитные бури

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