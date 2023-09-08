Мощнейшие вспышки разрывают корону Солнца, сообщают СМИ

08 сентября 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Земле угрожает мощнейшая магнитная буря 8 сентября, сообщает ряд СМИ. Так, Vesiskitim.ru пишет, что на Солнце происходят мощнейшие вспышки уровня 2.12, которые разрывают солнечную плазму. А специалисты допускают, что обстановка на небесном светиле может ухудшиться до критического уровня.

Рассказываем, будет ли 8 сентября мощная магнитная буря и как ее пережить.

1 Правда ли, что 8 сентября 2023 года на Землю обрушится мощная магнитная буря? Нет. На самом деле, 8 сентября на Земле будет вполне благоприятная магнитная обстановка, отмечают специалисты. События, происходящие на Солнце, вызовут лишь незначительные возмущения.

2 Насколько сильными будут геомагнитные возмущения? В течение дня будут происходить лишь небольшие возмущения. Максимум, который стоит ждать 8 сентября, – два балла. К вечеру геомагнитная обстановка станет совсем спокойной – не больше одного балла.

3 Когда будет следующая мощная магнитная буря? По-настоящему серьезных геомагнитных возмущений стоит ждать в среду, 13 сентября, пишет "МК-Красноярск" со ссылкой на сервис Time-in. Сообщается, что мощность магнитной бури составит не меньше четырех баллов.