Роковая вспышка. Правда ли, что 8 сентября на Землю обрушится мощная магнитная буря?
Мощнейшие вспышки разрывают корону Солнца, сообщают СМИ
08 сентября 2023, 13:14, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Земле угрожает мощнейшая магнитная буря 8 сентября, сообщает ряд СМИ. Так, Vesiskitim.ru пишет, что на Солнце происходят мощнейшие вспышки уровня 2.12, которые разрывают солнечную плазму. А специалисты допускают, что обстановка на небесном светиле может ухудшиться до критического уровня.
Рассказываем, будет ли 8 сентября мощная магнитная буря и как ее пережить.
1
Правда ли, что 8 сентября 2023 года на Землю обрушится мощная магнитная буря?
Нет. На самом деле, 8 сентября на Земле будет вполне благоприятная магнитная обстановка, отмечают специалисты. События, происходящие на Солнце, вызовут лишь незначительные возмущения.
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Насколько сильными будут геомагнитные возмущения?
В течение дня будут происходить лишь небольшие возмущения. Максимум, который стоит ждать 8 сентября, – два балла. К вечеру геомагнитная обстановка станет совсем спокойной – не больше одного балла.
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Когда будет следующая мощная магнитная буря?
По-настоящему серьезных геомагнитных возмущений стоит ждать в среду, 13 сентября, пишет "МК-Красноярск" со ссылкой на сервис Time-in. Сообщается, что мощность магнитной бури составит не меньше четырех баллов.
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Что делать во время магнитной бури?
Воздействуют ли магнитные бури на человека – вопрос спорный и открытый. Поэтому врачи ограничиваются лишь общими рекомендациями, которые было бы неплохо соблюдать и без магнитных бурь.
Так, во время магнитных бурь медики советуют не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. Вместо этого лучше хорошо выспаться, пить побольше воды и проводить время на свежем воздухе.
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