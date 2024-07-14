Роли, которыми запомнилась Шеннен Доэрти

Актриса умерла в возрасте 53 лет

14 июля 2024, 23:55, ИА Амител

14 июля стало известно о смерти актрисы Шеннен Доэрти. В возрасте 53 лет она скончалась после продолжительной борьбы с раком.

Шеннен Доэрти известна по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", а также в фильмах "Тусовщики из супермаркета", "Смертельное влечение".

Свою последнюю роль актриса сыграла в 2022 году. Она снялась в картине "Взрывная игра".

С 2015 года актриса боролась с раком груди. В 2017 году она прошла мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию. Тогда она объявила о ремиссии. Но в 2020 году рак вернулся, прогрессировав до четвертой стадии. В июне 2023-го Шеннен сообщила о метастазах в мозге.

В 2020 году актриса открыто рассказывала о своем заболевании, делясь фотографиями и видеозаписями из больниц.

Популярность Доэрти использовала для того, чтобы привлекать внимание к вопросам онкологических заболеваний.