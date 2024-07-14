Долгое время она боролась с онкологическим заболеванием

14 июля 2024, 22:05, ИА Амител

Шеннен Доэрти / Фото из открытых источников

13 июля 2024 года скончалась актриса Шеннен Доэрти. Ей было 53 года. О смерти актрисы сообщила ее представительница Лесли Слоун.

По словам Слоун, в последние минуты жизни актрисы рядом с ней были ее дочь, сестра, тетя, друг и собака по кличке Боуи.

Шеннен Доэрти долго боролась с онкологическим заболеванием. В 2015 году у нее обнаружили рак груди. После операции и курса химиотерапии актрисе сообщили о ремиссии. Однако в феврале 2020 года у нее диагностировали рак молочных желез четвертой стадии.

В начале 2024 года актриса сообщила, что смирилась со своим состоянием и готовится к концу. Она рассказала, что рак молочной железы четвертой стадии уже невозможно победить.

Вместо того чтобы думать о себе, актриса решила сосредоточиться на помощи своей любимой матери. Она хотела, чтобы мама не испытывала трудностей, когда ее не станет. Поэтому актриса начала продавать свою недвижимость и личные вещи.

Шеннен Доэрти известна по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные". Свою последнюю роль актриса сыграла в 2022 году. Она снялась в картине "Взрывная игра".