В Барнауле с юбилейной программой выступит "самый красивый проект" Турецкого SOPRANO
По просьбам зрителей в программу "Нам 15 лет! НА БИС!" войдут всем полюбившиеся хиты
29 мая 2024, 16:10, ИА Амител
15 октября в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина выступит SOPRANO Турецкого с юбилейной программой "Нам 15 лет! НА БИС!".
"Тур проходит в рамках празднования 15-летия коллектива. По просьбам зрителей в программу войдут всем полюбившиеся хиты", – рассказали организаторы.
Также на концерте будут исполнены новые авторские композиции, мировые хиты, романтические баллады, проникновенный фолк, бодрящий джаз, арии из мюзиклов и многое другое.
"Наш праздник в разгаре! Мы путешествуем по стране в рамках нашего юбилейного тура и в каждом регионе и городе создаем особое, ни с чем не сравнимое состояние и настроение! Самое главное, это то, что вы с таким удовольствием ждете этого и просите приезжать еще и еще! Разве мы можем отказать?" – рассказала солистка Ивета Рогова.
SOPRANO – проект народного артиста РФ Михаила Турецкого, в котором объединились восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо.Ранее солистки SOPRANO Турецкого рассказали amic.ru о юбилейном туре, выходных и маэстро.
16:27:52 29-05-2024
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