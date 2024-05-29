В Барнауле с юбилейной программой выступит "самый красивый проект" Турецкого SOPRANO

По просьбам зрителей в программу "Нам 15 лет! НА БИС!" войдут всем полюбившиеся хиты

29 мая 2024, 16:10, ИА Амител

15 октября в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина выступит SOPRANO Турецкого с юбилейной программой "Нам 15 лет! НА БИС!".

"Тур проходит в рамках празднования 15-летия коллектива. По просьбам зрителей в программу войдут всем полюбившиеся хиты", – рассказали организаторы.

Также на концерте будут исполнены новые авторские композиции, мировые хиты, романтические баллады, проникновенный фолк, бодрящий джаз, арии из мюзиклов и многое другое.

"Наш праздник в разгаре! Мы путешествуем по стране в рамках нашего юбилейного тура и в каждом регионе и городе создаем особое, ни с чем не сравнимое состояние и настроение! Самое главное, это то, что вы с таким удовольствием ждете этого и просите приезжать еще и еще! Разве мы можем отказать?" – рассказала солистка Ивета Рогова.

SOPRANO – проект народного артиста РФ Михаила Турецкого, в котором объединились восемь исполнительниц с уникальными голосами в диапазоне от высокого сопрано до низкого меццо.Ранее солистки SOPRANO Турецкого рассказали amic.ru о юбилейном туре, выходных и маэстро.