Роман Костомаров выйдет на лед барнаульской "Титов-Арены"
Выступление состоится в октябре
14 мая 2024, 08:45, ИА Амител
Фигурист Роман Костомаров выступит на льду барнаульской "Титов-Арены" 12 октября, сообщает "Яндекс Афиша".
В этот день на площадке состоится шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда. 20 лет успеха". Помимо Костомарова, на лед выйдут его супруга Оксана Домнина, а также Татьяна Тотьмянина, Иван Букин, Евгения Медведева, Максим Ставиский и другие спортсмены.
Билеты на выступление стоят от 1,5 до 3 тысяч рублей.
В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией. Спортсмен находился в тяжелом состоянии и был помещен в медикаментозную кому. Однако длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, у него начали отмирать ткани конечностей. В итоге врачи ампутировали ему пальцы ног, затем стопы, голени и кисти рук.
Постепенно состояние здоровья Костомарова начало улучшаться и в начале июля его выписали из больницы. В декабре того же года провел первую полноценную тренировку на льду и выступил на коньках в шоу Авербуха в номере своей жены.
09:24:06 14-05-2024
Дороговато! НЕ ПО БОЖЕСКИ!!!!!!!!!!!!!!
10:11:44 14-05-2024
Гость (09:24:06 14-05-2024) Дороговато! НЕ ПО БОЖЕСКИ!!!!!!!!!!!!!!... СОГЛАСНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10:23:27 14-05-2024
Гость (09:24:06 14-05-2024) Дороговато! НЕ ПО БОЖЕСКИ!!!!!!!!!!!!!!... Сходите в церковь - там тоже всё дОрого, удивитесь
10:20:54 14-05-2024
Для бюджетников, пенсионеров - дорого!!!!!!!!!!!!
12:53:55 14-05-2024
Гость (10:20:54 14-05-2024) Для бюджетников, пенсионеров - дорого!!!!!!!!!!!!... а клавиатуру новую купить для вас тоже дорого? на старой-то залипают восклицательный знак и капс.
и, да, еще один вопрос: зачем вы сами с собой переписываетесь?
13:23:20 14-05-2024
Элен без ребят (12:53:55 14-05-2024) а клавиатуру новую купить для вас тоже дорого? на старой-то ... чтобы спросил)))))))))))))))))
12:08:05 14-05-2024
Не дорого, кому дорого сидите дома.