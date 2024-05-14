Роман Костомаров выйдет на лед барнаульской "Титов-Арены"

Выступление состоится в октябре

14 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина / Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фигурист Роман Костомаров выступит на льду барнаульской "Титов-Арены" 12 октября, сообщает "Яндекс Афиша".

В этот день на площадке состоится шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда. 20 лет успеха". Помимо Костомарова, на лед выйдут его супруга Оксана Домнина, а также Татьяна Тотьмянина, Иван Букин, Евгения Медведева, Максим Ставиский и другие спортсмены.

Билеты на выступление стоят от 1,5 до 3 тысяч рублей.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией. Спортсмен находился в тяжелом состоянии и был помещен в медикаментозную кому. Однако длительное подключение к аппарату ЭКМО привело к нарушению кровообращения, у него начали отмирать ткани конечностей. В итоге врачи ампутировали ему пальцы ног, затем стопы, голени и кисти рук.

Постепенно состояние здоровья Костомарова начало улучшаться и в начале июля его выписали из больницы. В декабре того же года провел первую полноценную тренировку на льду и выступил на коньках в шоу Авербуха в номере своей жены.