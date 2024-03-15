Александр Романенко проголосовал на выборах президента

Спикер АКЗС призвал жителей Алтайского края также поучаствовать в голосовании

15 марта 2024, 13:45, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: АКЗС

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко 15 марта проголосовал на выборах президента. По традиции спикер пришел с внучками на избирательный участок, расположенный в Художественной школе № 1, сообщили в пресс-службе АКЗС.

"С детства родители воспитали меня не быть безучастным к судьбе своего города, района, края и тем более своей страны. Поэтому я голосовал всегда, не было момента, чтобы я не воспользовался своим правом определить судьбу своего города или страны. Я пытаюсь воспитать такое отношение и в своей семье, сейчас – в моих внучках. У меня их пятеро. Те, кто повзрослее, принимают активное участие и в учебе, и спорте, и в общественной жизни. Я считаю, что такая активная жизненная позиция – это правильно, это и есть патриотизм. Это должно быть у всех нас и тем более у нашей молодежи, так как в них – будущее нашей страны", – заявил Романенко.

Спикер призвал жителей региона также исполнить свой гражданский долг и проголосовать за своего кандидата, придя на участок или сделать это удаленно. По его словам, это важно для каждого из нас, поскольку "сегодня мы верстаем будущее нашей страны, государства, будущее наших детей и наших внуков".

15 марта на выборах также проголосовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона рассказал, почему голосовать важно, и также призвал жителей региона принять участие в этом событии.