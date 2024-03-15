Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах президента
Виктор Томенко рассказал, почему голосовать важно, и призвал жителей региона принять участие в этом событии
15 марта 2024, 10:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утром 15 марта проголосовал на выборах президента РФ, сообщили amic.ru в правительстве региона.
На избирательном участке губернатора спросили, почему голосовать важно. На это политик ответил, что голосование – "это наша гражданская обязанность и тот долг, который мы, безусловно, имеем перед своей страной, перед обществом, и должны его исполнять".
"И это, конечно, возможность принять непосредственное участие в определении судьбы нашей страны на многие годы вперед. Тот человек, с которым мы свяжем свой выбор, он будет гарантировать и определять очень многое в нашей стране", – добавил глава региона.
Виктор Томенко также призвал всех жителей Алтайского края прийти в ближайшие три дня на участки и проголосовать за своего кандидата.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В числе кандидатов четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
14:30:03 15-03-2024
Дюша (11:31:27 15-03-2024) Что хочется сказать в преддверии события... На сегодняшний д... Все прекрасно!
А желающие то есть взвалить на себя бремя ответственности?
Председателей ТСЖ, СНТ и прочего выбрать не можем. А уж в президенты кухарок не надо
14:38:52 15-03-2024
Дюша (11:31:27 15-03-2024) Что хочется сказать в преддверии события... На сегодняшний д... Насчёт "НИГДЕ" не надо так категорично. где-то больше, где-то меньше. где-то - примерно как у нас. в остальном вполне здравые предложения. каждый должен иметь возможность увидеть, кто как проголосовал и кому "улетел" голос, но при этом должна быть 100% защита любого избирателя от давления работодателей и властей любых уровней.