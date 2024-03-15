Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах президента

Виктор Томенко рассказал, почему голосовать важно, и призвал жителей региона принять участие в этом событии

15 марта 2024, 10:00, ИА Амител

Виктор Томенко голосует на выборах президента / Фото: Андрей Каспришин

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утром 15 марта проголосовал на выборах президента РФ, сообщили amic.ru в правительстве региона.

На избирательном участке губернатора спросили, почему голосовать важно. На это политик ответил, что голосование – "это наша гражданская обязанность и тот долг, который мы, безусловно, имеем перед своей страной, перед обществом, и должны его исполнять".

"И это, конечно, возможность принять непосредственное участие в определении судьбы нашей страны на многие годы вперед. Тот человек, с которым мы свяжем свой выбор, он будет гарантировать и определять очень многое в нашей стране", – добавил глава региона.

Виктор Томенко также призвал всех жителей Алтайского края прийти в ближайшие три дня на участки и проголосовать за своего кандидата.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В числе кандидатов четыре человека: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).