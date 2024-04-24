Романенко: властям предстоит сосредоточиться на повышении доходов населения Алтая

Глава региона Виктор Томенко выступил 24 апреля с отчетом о работе правительства

24 апреля 2024, 15:03, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: akzs.ru

Спикер АКЗС Александр Романенко подвел итоги обсуждения отчета губернатора Виктора Томенко о работе правительства. Доклад глава региона представил на заседании 24 апреля.

"Оценка справедливая, подавляющее большинство депутатов отчет поддержало. 2023 год проходил в период специальной военной операции, санкционного давления. Тем не менее промышленность Алтайского края продемонстрировала очень хорошие показатели, достойно сработал и аграрный сектор. Выполнены все социальные обязательства края", – приводит слова Романенко пресс-служба АКЗС.

Спикер парламента отметил, что практически во всех выступлениях на отчете поднимался вопрос повышения уровня жизни населения.

"Нам всем следует обратить внимание на ситуацию, связанную с доходами населения Алтайского края. Мы видим динамику роста доходов, она заметно выше, чем в целом по стране. Но база, от которой мы начали двигаться, не дает нам возможности приближаться к среднемесячной заработной плате по Сибирскому федеральному округу и в целом по стране", – подчеркнул Романенко.

В целом же работа депутатского корпуса и правительства региона по многим направлениям в 2023 году получилась конструктивной, отметил он. По итогам отчета Виктора Томенко депутаты приняли постановление, в котором определили задачи на ближайший год, – вопросы уровня жизни, дефицита кадров, демографии и другие. Краевой парламент также поддерживает инициативы губернатора и правительства, направленные на развитие региона и повышение инвестиционной привлекательности.

"Главное достоинство нашей совместной работы – мы слышим друг друга. Как парламент слышит правительство, так и правительство слышит парламент. Но это не говорит об отсутствии парламентского контроля. Мы всегда стараемся его осуществлять", – подчеркнул председатель АКЗС.

Отметим, что отчет главы региона перед депутатами является одной из форм парламентского контроля.

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