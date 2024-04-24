Романенко: властям предстоит сосредоточиться на повышении доходов населения Алтая
Глава региона Виктор Томенко выступил 24 апреля с отчетом о работе правительства
24 апреля 2024, 15:03, ИА Амител
Спикер АКЗС Александр Романенко подвел итоги обсуждения отчета губернатора Виктора Томенко о работе правительства. Доклад глава региона представил на заседании 24 апреля.
"Оценка справедливая, подавляющее большинство депутатов отчет поддержало. 2023 год проходил в период специальной военной операции, санкционного давления. Тем не менее промышленность Алтайского края продемонстрировала очень хорошие показатели, достойно сработал и аграрный сектор. Выполнены все социальные обязательства края", – приводит слова Романенко пресс-служба АКЗС.
Спикер парламента отметил, что практически во всех выступлениях на отчете поднимался вопрос повышения уровня жизни населения.
"Нам всем следует обратить внимание на ситуацию, связанную с доходами населения Алтайского края. Мы видим динамику роста доходов, она заметно выше, чем в целом по стране. Но база, от которой мы начали двигаться, не дает нам возможности приближаться к среднемесячной заработной плате по Сибирскому федеральному округу и в целом по стране", – подчеркнул Романенко.
В целом же работа депутатского корпуса и правительства региона по многим направлениям в 2023 году получилась конструктивной, отметил он. По итогам отчета Виктора Томенко депутаты приняли постановление, в котором определили задачи на ближайший год, – вопросы уровня жизни, дефицита кадров, демографии и другие. Краевой парламент также поддерживает инициативы губернатора и правительства, направленные на развитие региона и повышение инвестиционной привлекательности.
"Главное достоинство нашей совместной работы – мы слышим друг друга. Как парламент слышит правительство, так и правительство слышит парламент. Но это не говорит об отсутствии парламентского контроля. Мы всегда стараемся его осуществлять", – подчеркнул председатель АКЗС.
Отметим, что отчет главы региона перед депутатами является одной из форм парламентского контроля.
Подробнее о том, что сказал Виктор Томенко в своем выступлении, – читайте по ссылке ниже.
15:26:29 24-04-2024
"...не может быть молока без коровы,следовательно не может быть коровы без молока.Следовательно молоко является верным признаком ,чего товарищи?Правильно!Коровы"
20:17:49 24-04-2024
голос (15:26:29 24-04-2024) "...не может быть молока без коровы,следовательно не может б... "Продолжайте, продолжайте..."
15:29:42 24-04-2024
Надо повысить зарплату правительству и депутатам. Как математик говорю, если повысить всей администрации зп в 10 раз, то средняя зп по краю точно вырастит.
19:54:36 24-04-2024
Гость (15:29:42 24-04-2024) Надо повысить зарплату правительству и депутатам. Как матема... В политехе есть электронный деканат. Может и администрация будет электронной - вот и экономия?
15:33:48 24-04-2024
- "Мы видим динамику роста доходов, она заметно выше, чем в целом по стране." ====== Парадокс - выше в целом, но мы, как обычно в хвосте, если не сказать в..... Умеют гос. мужи, словоблудием заниматься.
15:33:53 24-04-2024
"властям предстоит сосредоточиться на повышении доходов населения Алтая". Таки население уже согласно, дело за малым.
20:21:09 24-04-2024
Гость (15:33:53 24-04-2024) "властям предстоит сосредоточиться на повышении доходов насе... Можно ещё потянуть с повышением, тенденция на уменьшение жителей в самом разгаре по отчетам. Меньше народу- выше зарплата.
15:53:38 24-04-2024
Мы видим динамику роста доходов, она заметно выше, чем в целом по стране.------- Ну просто бугага... Простите меня за мой французский. Раньше у меня в два кармана капало "условных" 15 рублей. 10 в один и 5 в другой. Сейчас в один карман капает так же "условных" 15 рублей. Для кого мой доход вырос? Для чинушек и статистики на 50% или для моей семьи на болт%?
15:55:42 24-04-2024
Рассуждение главы региона о том как надо повысить зп в нищем крае. Вот честно, как начинают бороться с нищетой, так ее все больше становится, как начнут бороться со взятками так взяточников больше становится, как решат поднять зп медикам (учителям)...и все в том же духе. Может зп это все же следствие чего то?
16:33:18 24-04-2024
Сказочки опять послушали , и баиньки!
16:46:28 24-04-2024
Главный учебник современной политики по капитализму: "Незнайка на луне" Н.Носова. Все как под копирку из этого учебника.
20:40:16 24-04-2024
гость (16:46:28 24-04-2024) Главный учебник современной политики по капитализму: "Незнай... А еще Чиполино
17:13:40 24-04-2024
Гость (15:55:42 24-04-2024) Рассуждение главы региона о том как надо повысить зп в нищем... Почему мы всегда с чем то боремся ?почему не выполнять свои обязанности и указы которые приняты ,но нет наша жизнь борьба
17:36:18 24-04-2024
Да, волосом сед...
21:47:07 24-04-2024
А кто ж мешал то 5 лет назад, 10, 15, 20 думать о повышении доходов населения? У самих то доходы растут. Может думают неправильно?
22:24:49 24-04-2024
Напомнил Шарикова, "- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…"
И тут надо взять -и повысить! а то правда голова уже пухнет))
07:26:29 25-04-2024
Как с дурачками.