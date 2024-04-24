"Мы не испортим жизнь". Губернатор Томенко подвел итоги работы правительства за год

Это был шестой отчет главы региона о работе правительства

24 апреля 2024, 13:54, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами с отчетом о работе правительства в 2023 году. Если коротко: экономика развивалась, медики перестали уезжать из региона (почти), зарплаты росли. Но ряд вопросов все еще сохраняется. Рассказываем главное, о чем говорил губернатор.

Миссия региона

Стратегия социально-экономического развития региона, принятая до 2023 года, определяет миссию Алтайского края, сказал в начале своего выступления губернатор Виктор Томенко. И вот в чем она заключается.

"Быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной для жизни, создающей инновации, продолжать обеспечивать продовольственную безопасность, кормить и Сибирь, и Россию. Вести внешнюю торговлю, обеспечивать наш технологический суверенитет и ковать ракетный щит страны, быть регионом, где живут сильные и счастливые люди", – отметил Томенко.

2023 год прошел под знаком спецоперации, напомнил губернатор. Сейчас на линии соприкосновения находятся десятки тысяч жителей Алтайского края. За прошлый год контракты заключили несколько тысяч человек.

"Там, на поле боя, проливается кровь. Идет сражение не на жизнь, а на смерть. Мы это хорошо знаем и понимаем. Именно поэтому вся страна, и наш край в том числе, делают все возможное, чтобы поддержать наших защитников, обеспечить их всем необходимым, сохранить связь с домом, с родными и близкими, помогаем всем, чем можем, – от спецтехники, элементов вооружения до сухих супов, окопных свечей, маскировочных сетей".

Каждые две недели из Алтайского края отправляются фуры с гуманитарной помощью для участников СВО. Всего за 2023 год отправлено 800 тонн. В сборе помощи для бойцов СВО участвуют бизнес, депутаты, муниципалитеты, предприятия и неравнодушные жители.

Томенко напомнил, что в отношении участников СВО сегодня действует 30-40 краевых мер государственной поддержки. На базе краевого госпиталя для ветеранов войн открыт специальный центр. Медпомощь там уже получили свыше тысячи раненых в зоне спецоперации бойцов.

Также регион уже третий год "помогает вернуться к нормальной жизни Славяносербскому району: там восстанавливают дома, объекты энергетики и ЖКХ, дороги и соцобъекты, оказывают помощь алтайские врачи и педагоги".

"Можно сказать, наш 70-й муниципалитет", – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что сегодня в крае сложилась уникальная общественно-политическая обстановка.

"Такого уровня подъема патриотических настроений, такой сплоченности, единства и взаимопомощи, такой поддержки руководства страны нашего президента, наших вооруженных сил, наших коллективов оборонных предприятий при всех сложностях нашей жизни, согласитесь, мы, пожалуй, не припомним", – отметил Томенко.

"Потери есть"

Глава региона напомнил, что президент во время послания представил программу развития страны на ближайшую шестилетку. По ней продолжительность жизни к 2030 году должна составить 78-80 лет, МРОТ – вырасти до 35 тысяч рублей и т. д. При этом он напомнил, что выполнение этих задач будет зависеть от ситуации на фронте.

Но сегодня все показатели социально-экономического развития Алтайского края демонстрируют положительную динамику по сравнению с 2022 годом, указал Томенко. Доходы бюджета выросли на 20 млрд рублей и составили 125 млрд. Дефицит бюджета не превысил 4 миллиардов рублей против запланированных 28 млрд, что "сформировало хорошую базу для решения финансовых вопросов этого года".

Одно из достижений промышленности 2023 года – начало производства изделий для космической отрасли на заводе "Ротор". До этого подобная продукция в регионе не выпускалась.

Нелегко пришлось в прошлом году сельскому хозяйству. Причиной стали летняя засуха и затяжные осенние дожди, отметил Виктор Томенко.

"За последние годы наши аграрии укрепили свой потенциал, нарастили возможности, улучшили технологии с определенной государственной поддержкой, и даже эту ситуацию преодолели. Да, потери есть, но сработали хорошо, достойно, почти 4,5 млн тонн зерна", – указал руководитель региона.

Растет в крае и поток туристов. В прошлом году регион посетили 2,3 млн человек. Ввод в эксплуатацию объектов в 2023-2024 годах на "Бирюзовой Катуни", в игорной зоне "Сибирская монета" и "Белокурихе Горной" позволил увеличить номерной фонд на 10% – до 22 тысяч, добавил губернатор.

Затронул Виктор Томенко и тему газификации. Сейчас в регионе газифицировано 118 населенных пунктов.

В 2024 году в Алтайском крае будут газифицированы еще четыре населенных пункта. Голубое топливо пройдет в села Белово, Паново, Подстепное и Клочки Ребрихинского района.

"Из 56 тысяч домовладений, предусмотренных нашими планами, техническая возможность подключения к распределительным сетям создана уже для 48 тысяч. В оставшиеся дома газ будет подведен в течение этого года", – отметил он.

В регионе также начинается газификация садовых участков. Такую задачу поставил президент во время послания Федеральному собранию. Всего предстоит подключить к газу 30 тысяч садовых домиков.

Также начаты строительно-монтажные работы на межпоселковых газопроводах в Тюменцевском, Целинном, Зональном и Топчихинском районах с параллельным проектированием внутрипоселковых сетей, сообщил глава региона.

Сейчас ведется проектирование магистральных сетей в направлении Славгорода и Рубцовска. Уже построен 51 километр внутрипоселковых газовых сетей, природный газ доведен еще до трех населенных пунктов: поселка Украинского Косихинского района, села Наумово Тальменского района и села Заводского Троицкого района.

"Отток медиков удалось установить"

Остановился глава региона и на теме здравоохранения. В 2023 году отрасль получила более 58 млрд рублей. В регионе провели 250 тысяч операций, что на 24 тысячи больше, чем в прошлом году. Число госпитализаций тоже увеличилось на 17 тысяч – до 573 тысяч.

Но ряд проблем все еще будоражат отрасль.

"Вместе с тем ключевыми проблемами системы здравоохранения продолжают оставаться ее доступность, качество и безопасность. Занимаемся кадровым обеспечением", – отметил Томенко.

Отток врачей среднего медперсонала, который наблюдался в регионе в 2022 году, удалось остановить, подчеркнул он.

"Если в 2022 году отток врачей продолжился и составил еще снижение на 421 человека, то в 2023 году это было 194 человека. Основной дефицит у нас в поликлиниках. Порядка полутора- трех тысяч врачей надо", – сообщил глава региона.

Сейчас медорганизации активно внедряют телемедицинские технологии – в прошлом году в регионе провели более 26 тысяч консультаций, что на 7% больше, чем в 2022-м. Также в краевых медучреждениях начали внедрять искусственный интеллект, сообщил Томенко.

В прошлом году в крае построили несколько крупных медицинских объектов: поликлинику в селе Алтайском, инфекционный корпус Павловской ЦРБ, поликлинику № 14 в Барнауле. За год в регионе ввели в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья. Расселены 265 аварийных домов, в которых проживали почти 10 тысяч жителей.

Также в 2023 году привели в порядок около 800 км дорог регионального и муниципального значения. Всего на эти цели было выделено 23,3 млрд рублей – это максимум за последние годы, добавил Томенко. А еще в прошлом году регион закупил районам 193 автобуса на сумму 500 млн рублей, в результате пассажиропоток в этих муниципалитетах вырос сразу в три раза.

В ближайшие дни в Барнауле должен выйти на линию 41 автобус, купленный на средства специального казначейского кредита, напомнил губернатор.

Отдельно остановился глава региона и на ситуации с паводком. По его словам, всего вода подтопила 7,7 тысячи жилых домов, 3,5 тысячи приусадебных участков, 15 участков дорог и один мост.

"Жертв и травмированных удалось избежать в том числе за счет того, что правильно сработали и были готовы к этой ситуации с первых минут. Сейчас вода отступила. Режим ЧС мы сняли, но все органы управления и силы наши работают в режиме повышенной готовности", – указал губернатор.

Сейчас в подтопленных районах созданы специальные комиссии, которые оказывают помощь жителям. Выплаты уже получили 1200 человек. Специалисты оценивают ущерб, который нанес паводок, а также мероприятия по восстановлению подтопленных объектов. При этом не исключена вторая волна паводка.

"Прогноз благоприятный, но погода в ближайшие две недели может сильно повлиять, поэтому за ситуацией следим, готовимся к любым раскладам", – сообщил губернатор.

"Мы в обход людей ничего делать не будем"

Еще одна тема, которую затронул губернатор в ходе отчета, – строительство комплексов по переработке коммунальных отходов. Глава региона напомнил, что по требованиям нацпроекта "Экология" к 2030 году должны перерабатываться все отходы.

Для этого в регионе планируют построить пять современных комплексов по переработке отходов общей годовой мощностью 550 тысяч тонн: КПО для Барнаульской и Каменской зон (мощность 250 тыс. т), КПО "Алейский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Бийский" (мощность 100 тыс. т), КПО "Славгородский" (мощность 70 тыс. т), КПО "Заринский" (мощность 30 тыс. т).

Место строительства комплекса по переработке отходов (КПО) с рабочим названием "Павловский", который будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зоны, определят с учетом мнения жителей. Пока окончательного решения нет, подчеркнул губернатор.

"Уже сегодня это сопровождается серьезными критическими общественными выступлениями. Хочу заявить: мы в обход людей, без согласования, всестороннего открытого рассмотрения действовать не будем. Мы не поставим людей в трудную ситуацию, не испортим им жизнь. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не нарушались права граждан, не ухудшалась экологическая обстановка. Но и вопросы решать тоже надо", – заверил глава региона.

В итоге отчет поддержали большинством голосов: за проголосовали 50 депутатов, против – 14. В прошлом году доклад пришелся по душе 42 народным избранникам (выступили против – 19, не голосовали – 4 человека).