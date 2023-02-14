Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Врачи не смогли остановить некроз тканей

14 февраля 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду ампутировали кисти рук. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.

"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук", – сказал собеседник издания.

UPD. Мать Костомарова опровергла ампутацию кистей сына. Вместе с тем Telegram-канал Mash пишет, что врачи удалили ему лишь пальцы.

Напомним, что о госпитализации Романа Костомарова стало известно в начале января. Врачи диагностировали у него пневмонию. В больнице бывшего спортсмена подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

7 февраля Роману Костомарову ампутировали стопу.