Роману Костомарову ампутировали кисти рук
Врачи не смогли остановить некроз тканей
14 февраля 2023, 16:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду ампутировали кисти рук. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.
"Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук", – сказал собеседник издания.
UPD. Мать Костомарова опровергла ампутацию кистей сына. Вместе с тем Telegram-канал Mash пишет, что врачи удалили ему лишь пальцы.
Напомним, что о госпитализации Романа Костомарова стало известно в начале января. Врачи диагностировали у него пневмонию. В больнице бывшего спортсмена подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
7 февраля Роману Костомарову ампутировали стопу.
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