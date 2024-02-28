"Росатом" может построить еще одну атомную электростанцию в Турции

Сейчас госкорпорация ведет переговоры с Минэнерго Турции

28 февраля 2024, 22:31, ИА Амител

Атомная электростанция / Фото: unsplash.com

ГК "Росатом" и Минэнерго Турции ведут переговоры о строительстве второй АЭС. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачёв в Госдуме.

"Мы обсуждаем технический комплекс, систему управления и экономические параметры проекта. В нашем понимании площадка в Синопе позволяет размещение брата-близнеца станции "Аккую", – заявил он.Напомним, ранее СМИ сообщали, что Турция рассматривает проекты постройки строительства еще двух АЭС – они разместятся в провинциях Синоп и Тракия. Первый энергоблок АЭС "Аккую", в постройке которого участвует "Росатом", планируют запустить уже в 2024 году.