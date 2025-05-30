Некоторым семьям увеличат детские выплаты, а иностранцев начнут пускать в РФ только по QR-коду

30 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Сразу несколько нововведений, которые вступят в силу в июне 2025 года, нацелены на борьбу с мошенниками. Так, многим ведомствам запретят общаться с клиентами в иностранных мессенджерах, чтобы под них не могли маскироваться злоумышленники. Кроме того, банки смогут ограничивать выдачу наличных, если заподозрят, что на их клиента давят преступники.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в июне 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Увеличение детских пособий С 1 июня 2025 года некоторые россияне начнут получать единое детское пособие в увеличенном размере. Речь идет о семьях, среднедушевой доход в которых снизился за прошедший год. Напомним, выплаты ранжированные. Изначально всем семьям, в которых доход ниже регионального прожиточного минимума, назначается базовая мера поддержки, размер которой составляет 50% от детского прожиточного минимума. Но если и этой выплаты не хватает, чтобы доход превысил минимальный порог, размер выплаты повысят до 75%. Если и этого недостаточно, размер пособия составит 100% размера детского прожиточного минимума. Так что на прибавку в июне смогут рассчитывать семьи, чей доход "провалился" ниже критической отметки. Чтобы выплату увеличили, необходимо обратиться за перерасчетом.

2 QR-коды для иностранцев Жителей "безвизовых" государств начнут пускать в Россию только по специальному QR-коду. Это цифровой пропуск, который человек должен будет оформить заранее. Для этого ему нужно будет скачать приложение "Госуслуги RuID" (аналог портала госуслуг для иностранцев), зарегистрироваться, указать свои личные данные и загрузить фото. После этого человек, который планирует посетить РФ, должен будет заполнить заявление, в котором нужно указать цели визита и сроки пребывания в стране. Сделать это нужно не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию. Лишь в экстренных случаях этот срок разрешат уменьшить до четырех часов. После этого иностранец получит в приложении QR-код – его и нужно будет показать на паспортном контроле. Заявление будет действительным в течение 90 дней – если в течение данного периода человек так и не приехал в Россию, нужно будет заполнить его заново. Единственная "безвизовая" страна, жителей которой, как и раньше, будут пускать в РФ по старому порядку, – Белоруссия.

3 Ограничение на снятие наличных в банкомате С июня банки получат право ограничивать выдачу наличных через банкомат, если поведение клиента покажется им подозрительным. Мера направлена на борьбу с мошенниками, которые разными способами убеждают россиян снять все свои средства с карты. Как именно будут выявляться подозрительные операции, не уточняется. Вероятно, кредитные организации будут использовать для этого свои собственные алгоритмы. Но если в банке посчитают, что человек может снимать деньги под давлением, выдачу наличных ограничат. В этом случае банкомат не выдаст клиенту больше 50 тысяч рублей в сутки. Ограничение будет действовать 48 часов – предполагается, что за это время гражданин должен осознать, что ему морочат голову мошенники. Если же это ошибка, стоит обратиться в отделение банка и подтвердить свою личность – лимит в 50 тысяч снимут. Еще одно ограничение банки смогут вводить, если клиента подозревает Центробанк. У ЦБ есть не только свои алгоритмы, но и специальный реестр граждан с высоким риском мошеннических действий. Клиенту, который попал в этот список, кредитная организация установит месячный лимит на снятие средств – не более 100 тысяч рублей.

4 Будут ли взимать налоги за денежные переводы? В Сети бурно обсуждают якобы вступающее в силу с 1 июня изменение, касающееся денежных переводов. Авторы многочисленных сообщений утверждают, что с лета ФНС начнет не только контролировать все транзакции между россиянами, но и брать с них налоги. Эксперты успокаивают: это неправда . Никаких нововведений в этой сфере пока не ожидается. Сами по себе переводы с карты на карту не облагаются налогом. Так что если вам перевел деньги родственник или вернул долг коллега, ничего с вас взимать не будут. Но при этом некоторые переводы все же могут заинтересовать ФНС. Речь идет о доходах, которые человек получает на карту за товары или услуги. Но и в этом случае налоговики сначала проведут тщательную проверку, а уже затем (если есть основания) начислят вам налог.

5 Новые меры против мошенников И еще три изменения, вступающие в силу 1 июня, должны помочь в борьбе с мошенниками. Во-первых, мобильным операторам, банкам, маркетплейсам, государственным органам и ряду других структур теперь будет запрещено уведомлять своих клиентов через иностранные мессенджеры. Во-вторых, операторы смогут отправить человеку СМС с кодом для подтверждения личности только после того, как телефонный звонок завершится. То есть мошенники не смогут удерживать внимание своей жертвы непрерывно – в этом случае код ему не придет. В-третьих, снять самозапрет на кредиты через "Госуслуги" станет сложнее. Для этого человеку понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

6 Борьба с финансированием экстремизма Закон, который сейчас направлен на борьбу с "отмыванием" денег, распространят еще и на финансирование экстремизма. С июня российские банки будут обязаны передавать в Росфинмониторинг всю информацию о клиентах и компаниях, подозреваемых в связи с экстремистами. Если подозрения подтвердятся, ведомство сможет оперативно заблокировать счета спонсора экстремизма. Кроме того, расширяется перечень оснований, из-за которых человека или организацию могут внести в реестр лиц, связанных с экстремизмом.

7 Контроль за продажей лекарств Напомним, с марта в России начал действовать закон, запрещающий продажу лекарств, достоверных данных о которых нет в специальной системе мониторинга. Эта мера должна была исключить случаи торговли просроченными или поддельными препаратами. Но власти посчитали, что этого недостаточно. С июня в силу вступит поправка, которая делает процесс полностью автоматическим. Теперь все аптечные кассы напрямую подключат к системе мониторинга. Во время продажи кассовый аппарат автоматически проверит наличие данных в системе. Если что-то окажется не в порядке, сделка будет моментально заблокирована. Изменения должны сделать борьбу с контрафактом и "просрочкой" в фармацевтической сфере более эффективной.