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Росгвардия предложила усилить защиту торговых центров в Алтайском крае

Сегодня, 8 ноября, в правительстве прошло заседание краевой антитеррористической комиссии

08 ноября 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Алтайская Росгвардия предложила усилить защиту крупных торговых объектов на территории региона. Как сообщает "Банкфакс", сегодня, 8 ноября, в правительстве состоялось заседание краевой антитеррористической комиссии.

Мероприятие прошло под председательством губернатора Виктора Томенко. Одной из тем совещания стал вопрос безопасности торговых центров. Всего на территории Алтайского края есть 350 больших торговых площадей, подлежащих антитеррористической защите. Лишь 30 % из них охраняются подразделениями вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ.

Глава Управления Росгвардии по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Сафонов доложил об основных нарушениях, которые выявляют силовики при проведении плановых проверок, а также предложил усилить защищенность объектов торговли. Томенко поручил профильным службам принять меры по устранению недостатков и до конца текущего года с привлечением специалистов Росгвардии завершить работу по категорированию вышеуказанных объектов.

Алтайский край Росгвардия

Комментарии 8

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Гость

12:57:42 08-11-2023

как то не видел росгвардейцев в ТЦ. Может они в гражданке ходят. Или в засаде сидят

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Гость

14:24:08 08-11-2023

Гость (12:57:42 08-11-2023) как то не видел росгвардейцев в ТЦ. Может они в гражданке хо... Да и слава богу. И так олигархам платим ежедневно, ещё и генералам-олигархам платить? Мундиры и морды у них и так трескаются.

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Гость

14:32:35 08-11-2023

Гость (14:24:08 08-11-2023) Да и слава богу. И так олигархам платим ежедневно, ещё и ген... генералам-олигархам платить --- не очень понял, генералам-гаишникам платит государство, за это гаишники на дорогах стоят. Росгвардия тоже на государственной зарплате, тоже где то стоят. Может в ТЦ. Только незаметно. Как гаишники, которые в засаде сидят

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Гость

15:20:21 08-11-2023

Гость (14:32:35 08-11-2023) Росгвардия тоже на государственной зарплате, А вот тут ошибочка вышла. Росгвардия оказывает ПЛАТНЫЕ услуги населению и предприятиям по круглосуточной охране жилых объектов и коммерческих объектов. Так называемая ВОХРа- слышали, небось? Стоит это для квартиры в Барнауле 280+112=392 берут себе менты и 100 рублей платишь за радиоканал, оборудование ставят в аренду... Они же сопровождают грузы и тоже не бесплатно. Коммерческие менты.

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Гость

07:40:57 09-11-2023

Гость (15:20:21 08-11-2023) А вот тут ошибочка вышла. Росгвардия оказывает ПЛАТНЫЕ услуг... Росгвардия оказывает ПЛАТНЫЕ услуги населению --- и бесплатные. Охранять особо важные объекты и объекты с массовым пребыванием людей, их прямая обязанность, за которую им платит государство. У гаиишников тоже есть право зарабатывать внебюджетные средства, но на дорогах они стоят бесплатно, потому что за это им платит государство

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Владимир

14:59:23 08-11-2023

Какой толк от росгвардии если они приезжают в двоем и через 15 минут

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Гость

19:39:29 08-11-2023

ищут новые возможности заработка.....

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Гость

10:48:21 09-11-2023

Разговорились, прям каждый суслик агроном..

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