Росгвардия предложила усилить защиту торговых центров в Алтайском крае

Сегодня, 8 ноября, в правительстве прошло заседание краевой антитеррористической комиссии

08 ноября 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: ТАСС

Алтайская Росгвардия предложила усилить защиту крупных торговых объектов на территории региона. Как сообщает "Банкфакс", сегодня, 8 ноября, в правительстве состоялось заседание краевой антитеррористической комиссии.

Мероприятие прошло под председательством губернатора Виктора Томенко. Одной из тем совещания стал вопрос безопасности торговых центров. Всего на территории Алтайского края есть 350 больших торговых площадей, подлежащих антитеррористической защите. Лишь 30 % из них охраняются подразделениями вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ.

Глава Управления Росгвардии по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Сафонов доложил об основных нарушениях, которые выявляют силовики при проведении плановых проверок, а также предложил усилить защищенность объектов торговли. Томенко поручил профильным службам принять меры по устранению недостатков и до конца текущего года с привлечением специалистов Росгвардии завершить работу по категорированию вышеуказанных объектов.