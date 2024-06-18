Роскачество нашло испорченных цыплят у "Алтайского бройлера"

Причина — в неправильной транспортировке и хранении

18 июня 2024, 07:33, ИА Амител

Куриная тушка / Фото: pxhere.com

Роскачество обнаружило превышение числа микроорганизмов в тушках цыплят-бройлеров пяти российских производителей, в том числе бийской компании "Алтайский бройлер", сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о показателе количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышение значения которого указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.

Помимо "Алтайского бройлера", излишнее количество микробов выявили в продукции марок "Акашево", "Благояр", "Наша птичка" и "Петруха".

Также в некоторых из этих продуктов зафиксировали превышение кислотного числа жира – показателя свежести и правильного хранения товара. Это не считается нарушением, но тем не менее также может являться признаком начальной порчи продукта.