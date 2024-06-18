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Роскачество нашло испорченных цыплят у "Алтайского бройлера"

Причина — в неправильной транспортировке и хранении

18 июня 2024, 07:33, ИА Амител

Куриная тушка / Фото: pxhere.com
Куриная тушка / Фото: pxhere.com

Роскачество обнаружило превышение числа микроорганизмов в тушках цыплят-бройлеров пяти российских производителей, в том числе бийской компании "Алтайский бройлер", сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о показателе количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), превышение значения которого указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.

Помимо "Алтайского бройлера", излишнее количество микробов выявили в продукции марок "Акашево", "Благояр", "Наша птичка" и "Петруха".

Также в некоторых из этих продуктов зафиксировали превышение кислотного числа жира – показателя свежести и правильного хранения товара. Это не считается нарушением, но тем не менее также может являться признаком начальной порчи продукта.

"Повышенные значения КМАФАнМ и кислотного числа жира говорят о том, что курицу, скорее всего, транспортировали или хранили с нарушением температурных режимов. Употреблять в пищу такие продукты нежелательно", – подчеркнули в ведомстве.

Бийск проверки

Комментарии 11

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Гость

07:57:37 18-06-2024

Задрали ценники, теперь тухлятину пытаются продать.

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Гость

08:05:57 18-06-2024

У Алтайского бройлера цыплята как свиньи стали- меньше 2,5 кг. не видела. Даже страшно подумать, что в них пичкают. Давно не покупаю ничего этого производителя

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Гость

08:56:17 18-06-2024

После какой-то там "реконструкции" с мясом явная проблема, чем то напичканы так, что не жарятся, а варятся в какой-то пене. А ценник - жесть.

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Гость

10:35:46 18-06-2024

У Алтайского бройлера цыплята как свиньи стали----- уже нет. Вы посмотрите, какие стали свиньи у производителей))

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покупательница

12:16:54 18-06-2024

Я бы запретила продажу так называемой не замороженной продукции. Только шоковая заморозка на производстве и в таком виде птица и другие мясные продукты должны поступать покупателю. Потому что явно в мясные продукты добавляют консерванты, чтобы они не сразу испортились на прилавке. и, видимо, птицу всё же морозят, но затем растаивают в магазине для продажи, где она лежит в таком виде несколько дней, таким образом, покупаем черт знает что!

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гость

12:31:47 18-06-2024

Эту гадость не покупаем чуть больше четырех лет.
" Алтайский бройлер" руководители и производители , просьба к вам, Не позорьте наш славный край Алтайский.

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Элен без ребят

13:40:19 18-06-2024

гость (12:31:47 18-06-2024) Эту гадость не покупаем чуть больше четырех лет." Алтайс... точно! сейчас это абсолютно несъедобная субстанция. пусть тухнут, люди здоровее будут, если перестанут покупать это. .

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Элен без ребят

13:46:21 18-06-2024

на Ют. есть видео А. Ковалькова на тему "что вреднее колбаса или курица", он со съемочной группой проехал по нескольким колбасным производствам, где его провели, все рассказали и показали (включая всякую химозину), а вот на птицефабрики НИ НА ОДНУ не пустили.
как думаете почему?

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Александр

21:49:13 18-06-2024

Он уже давно ни алтайский.а московский черкизово.продан давно

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Гость

08:41:20 19-06-2024

Александр (21:49:13 18-06-2024) Он уже давно ни алтайский.а московский черкизово.продан давн... Только от смены собственника качество никак не улучшилось.

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Гость

14:18:55 19-06-2024

Гость (08:41:20 19-06-2024) Только от смены собственника качество никак не улучшилось. ... Не для того его покупали.

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