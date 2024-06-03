Врач рассказала, как справиться с симптомами отравления

Калимат Багатова посоветовала пить воду, бульон и сладкий чай

03 июня 2024, 10:10, ИА Амител

Стакан воды / Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова рассказала, как справиться с симптомами отравления при отсутствии медикаментов.

В беседе с РИА Новости специалист посоветовала выпивать 2-2,5 литра воды в сутки, а также отказаться от приема пищи в первые часы.

"Затем понемногу вводить в рацион бульон, сладкий чай, но при этом ограничить молочные продукты, свежие овощи и фрукты", – добавила она.

Спустя пару дней такой диеты "все должно разрешиться".

При возможности ведения медикаментозной терапии врач рекомендовала растворить в литре воды пакетик регидрона и выпить в течение дня.