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Врач рассказала, как справиться с симптомами отравления

Калимат Багатова посоветовала пить воду, бульон и сладкий чай

03 июня 2024, 10:10, ИА Амител

Стакан воды / Фото: unsplash.com
Стакан воды / Фото: unsplash.com

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова рассказала, как справиться с симптомами отравления при отсутствии медикаментов.

В беседе с РИА Новости специалист посоветовала выпивать 2-2,5 литра воды в сутки, а также отказаться от приема пищи в первые часы.

"Затем понемногу вводить в рацион бульон, сладкий чай, но при этом ограничить молочные продукты, свежие овощи и фрукты", – добавила она.

Спустя пару дней такой диеты "все должно разрешиться".

При возможности ведения медикаментозной терапии врач рекомендовала растворить в литре воды пакетик регидрона и выпить в течение дня.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 5

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гость

10:26:13 03-06-2024

Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.

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Гость

11:34:52 03-06-2024

гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... Врач то поумнее вас будет, знает о побочках от лоперамида, поэтому и не советует.

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Гость

11:39:11 03-06-2024

гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... только Регидрон вывод токсины, а Лоперамид не дает им выйти из организма. Что лучше?

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Гость

12:06:01 03-06-2024

гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... А подорожник вообще на обочине бесплатно. Не благодарите.

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Гость

09:34:03 18-06-2024

гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... тогда уж не лоперамид, а фильтрум, или на крайний случай активированный уголь

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