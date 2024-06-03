Врач рассказала, как справиться с симптомами отравления
Калимат Багатова посоветовала пить воду, бульон и сладкий чай
03 июня 2024, 10:10, ИА Амител
Стакан воды / Фото: unsplash.com
Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова рассказала, как справиться с симптомами отравления при отсутствии медикаментов.
В беседе с РИА Новости специалист посоветовала выпивать 2-2,5 литра воды в сутки, а также отказаться от приема пищи в первые часы.
"Затем понемногу вводить в рацион бульон, сладкий чай, но при этом ограничить молочные продукты, свежие овощи и фрукты", – добавила она.
Спустя пару дней такой диеты "все должно разрешиться".
При возможности ведения медикаментозной терапии врач рекомендовала растворить в литре воды пакетик регидрона и выпить в течение дня.
10:26:13 03-06-2024
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11:34:52 03-06-2024
гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... Врач то поумнее вас будет, знает о побочках от лоперамида, поэтому и не советует.
11:39:11 03-06-2024
гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... только Регидрон вывод токсины, а Лоперамид не дает им выйти из организма. Что лучше?
12:06:01 03-06-2024
гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... А подорожник вообще на обочине бесплатно. Не благодарите.
09:34:03 18-06-2024
гость (10:26:13 03-06-2024) Скрытая реклама, Регидрон 600р., а лоперамид 20р.... тогда уж не лоперамид, а фильтрум, или на крайний случай активированный уголь