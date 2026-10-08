В составе настоящего кефира — только пастеризованное молоко и закваска на основе живых кефирных грибков, без консервантов, крахмала и растительных жиров

08 октября 2026, 15:42, ИА Амител

Кефир / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Натуральный кефир, как сообщили в Роскачестве NEWS.ru, сохраняет свои свойства в течение 8–14 дней.

"Срок годности натурального кефира обычно составляет от 8 до 14 дней. Производитель сам устанавливает его в зависимости от технологии и упаковки, но обязан гарантировать безопасность и полезные свойства на всем протяжении срока. Хранить кефир следует при температуре от +2 до +6 °С. Если температура поднимается выше +10 °С, продукт можно держать не более четырех-шести часов", – сказали специалисты Роскачества.

Эксперты советуют употребить открытый кефир в течение двух дней. Упаковка должна быть плотно закрыта, без повреждений и подтеков, чтобы избежать попадания вредных микроорганизмов. Поврежденная упаковка может стать причиной заражения, поэтому от такой покупки лучше воздержаться, рекомендуют в Роскачестве.

Также в организации подчеркнули, что натуральный кефир состоит только из двух ингредиентов: пастеризованного молока и закваски с живыми бактериями. Качественный продукт не должен содержать растительных жиров, крахмала, сухого молока, красителей, консервантов и ароматизаторов.

"Если производитель добавляет посторонние ингредиенты, но умалчивает об этом, речь идет о фальсификации. Хотя такие случаи встречаются, массовой проблемы нет: среди популярного кефира жирностью 3,2% подделки выявлялись лишь единично", – пояснили в Роскачестве.

Эксперты утверждают, что качественный кефир должен иметь чистый, кисломолочный вкус, который одновременно освежает и обладает легкой кислинкой.