НОВОСТИПроисшествия

Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

Атака на сетевую инфраструктуру уже отражена

21 августа 2024, 19:17, ИА Амител

Сетевое подключение / Фото: unsplash.com
Сетевое подключение / Фото: unsplash.com

Сбой в работе интернет-сервисов в России, в том числе мессенджеров WhatsApp и Telegram, связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Атаку уже удалось отразить. Как быстро восстановится работа приложений и сайтов — пока неизвестно.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пользователи первого сообщали о проблемах с обновлением ленты, каналов и загрузки медиа, а второго — о долгой отправке сообщений.

Происшествия

Комментарии 4

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гость

19:55:53 21-08-2024

или потому, что "оборудование устарело"?

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Гость

23:01:22 21-08-2024

гость (19:55:53 21-08-2024) или потому, что "оборудование устарело"?...
Во-во, только хотел написать

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Гость

09:32:50 22-08-2024

Как паршивая корова в стаде, со всех сторон тумаки летят, может эту корову изолировать?

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Гость

10:30:12 22-08-2024

странно, я не замечаю никаких сбоев, видимо они происходят в ночное время, когда Сибирь спит )))

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