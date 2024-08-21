Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram

Атака на сетевую инфраструктуру уже отражена

21 августа 2024, 19:17, ИА Амител

Сетевое подключение / Фото: unsplash.com

Сбой в работе интернет-сервисов в России, в том числе мессенджеров WhatsApp и Telegram, связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Атаку уже удалось отразить. Как быстро восстановится работа приложений и сайтов — пока неизвестно.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пользователи первого сообщали о проблемах с обновлением ленты, каналов и загрузки медиа, а второго — о долгой отправке сообщений.