Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
Атака на сетевую инфраструктуру уже отражена
21 августа 2024, 19:17, ИА Амител
Сетевое подключение / Фото: unsplash.com
Сбой в работе интернет-сервисов в России, в том числе мессенджеров WhatsApp и Telegram, связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.
Атаку уже удалось отразить. Как быстро восстановится работа приложений и сайтов — пока неизвестно.
Ранее Роскомнадзор подтвердил, что фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пользователи первого сообщали о проблемах с обновлением ленты, каналов и загрузки медиа, а второго — о долгой отправке сообщений.
19:55:53 21-08-2024
или потому, что "оборудование устарело"?
23:01:22 21-08-2024
гость (19:55:53 21-08-2024) или потому, что "оборудование устарело"?...
Во-во, только хотел написать
09:32:50 22-08-2024
Как паршивая корова в стаде, со всех сторон тумаки летят, может эту корову изолировать?
10:30:12 22-08-2024
странно, я не замечаю никаких сбоев, видимо они происходят в ночное время, когда Сибирь спит )))